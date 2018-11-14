Bedelli askerlik 4. celp dönemi açıklandı mı? Bakan Akar bu konuyla ilgili geçtiğimiz hafta önemli açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik celpleri ile ilgili son tarihi verdi. İşte, bedelli askerlik celp dönemi ile ilgili son detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik 4. celp döneminin açıklanmasıyla ilgili gözler bedelli askerlik başvurularının tamamlanacağı tarihe çevrilmişti. Başvurular geçtiğimiz Pazartesi günü yani 5 Kasım Pazartesi günü sona erdi. Bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunan ancak 21 günlük eğitim yerleri açıklanmayanlar, bu tarihten sonra "Bedelli askerlik 4. celp dönemi açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Nihayet beklenen açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

Konu ile ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:

Şu anda işlemlerini tamamlayan 633 bin 844 gencimiz, vatandaşımızın müracaatlarını tamamladılar, paralarını yatırdılar ve eğitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eğitim tarihleri hem de eğitim yapacakları yerlerin belirlenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor.

Bu ayın sonunda, en geç Aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak. Önemli bir husus da müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaşlarımızın askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutuk işlemlerini yapmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA SAYFASI

Sonuçlar ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından E-Devlet sistemi üzerinden açıklanacak. Bedelli askerlik başvurusunda bulunan gençler, kendilerinin bedelli askerlik 4. celp döneminde yer alıp almadığını ve eğer 4. celp döneminde yer alıyorlarsa nerede askerlik (21 günlük zorunlu eğitim) yapacaklarını öğrenebilecekler.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

BEDELLİ ASKERLİK EĞİTİMİ

Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, "Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak" bilgisi verildi.

Eğitimin içeriğine ilişkin, "Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğitimi programında yer alan teorik dersler" bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ