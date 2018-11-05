Bedelli askerlik 4. celp dönemi açıklandı mı? Bedelli askerlik düzenlemesine başvuran ve ücretlerini yatıran gençlerin gözü uzun süredir Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamada... Peki; bedelli askerlik 4. celp dönemi açıklandı mı? İşte, MSB e-Devlet bedelli askerlik sorgulama sayfası...

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ AÇIKLANDI MI?

27 Eylül tarihinde bedelli askerlik 3. celp dönemi açıklanmış, 21 günlük eğitime gidecek 3.celp dönemindeki gençler eğitim yerlerini öğrenmişlerdi. Başvurusunu yapıp parasını ödeyen binlerce gencin ise gözü Milli Savuma Bakanlığı MSB tarafından yapılacak açıklamada. Zira bedelli askerlik 4. celp dönemi henüz açıklanmadı.

Bedelli askerlik 4. celp döneminin 3 Kasım'dan sonra yani bedelli askerlik başvurularının son bulacağının belirtildiği tarihten sonra açıklanması bekleniyordu. Ancak; bedelli askerlik başvuru süresi 5 Kasım mesai bitimine kadar uzatıldı. Bu nedenle 4. celp döneminin bedelli askerlik başvurularının bitimi sonrası açıklanması bekleniyor. Yani, bedelli askerlik 4. celp dönemi başvuruları henüz açıklanmadı.

Bedelli askerlik 4. celp dönemi e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA SAYFASI

BEDELLİ ASKERLİKTE NE EĞİTİMİ VERİLİYOR?

Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, "Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak" bilgisi verildi.

Eğitimin içeriğine ilişkin, "Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğtimi programında yer alan teorik dersler" bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.

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