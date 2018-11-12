Bedelli askerlik 4. celp dönemi açıklandı mı? sorusunun cevabı bedelli askerlik başvurularının 5 Kasım tarihinde sona ermesinin ardından, bedelli askerlik düzenlemesine başvuran asker adayları tarafından araştırılıyor. Peki; bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak? Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından önemli bir açıklama geldi. Akar, konuşmasında bedelli askerlik 4. celp döneminin açıklanacağı tarih aralığını verdi. İşte Bakan Akar tarafından yapılan açıklama...

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik 4. celp dönemi için tarih belli oldu. Konu ile ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Şu anda işlemlerini tamamlayan 633 bin 844 gencimiz, vatandaşımızın müracaatlarını tamamladılar, paralarını yatırdılar ve eğitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eğitim tarihleri hem de eğitim yapacakları yerlerin belirlenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor.

Bu ayın sonunda, en geç Aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak. Önemli bir husus da müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaşlarımızın askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutuk işlemlerini yapmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor." dedi.

4. CELP DÖNEMİ açıklandığı zaman aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

CELP KONTROLLERİ E-DEVLET’TE

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

CELP DÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Askerlik çağına gelmiş, erkek çocuklarının nüfusa bağlı oldukları il ya da ilçedeki askerlik şubeleri tarafından askere alınacakları dönemi ya da zamanı gösteren çizelgelere "Celp dönemi" denir.

SİLAH VE RÜTBE EĞİTİMİ VERİLECEK

Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, "Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak" bilgisi verildi.

Eğitimin içeriğine ilişkin, "Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğtimi programında yer alan teorik dersler" bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ