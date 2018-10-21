Bedelli askerlik düzenlemesi kapsamında 3 celp dönemi geride kaldı. Gözler ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak "Bedelli askerlik 4. celp dönemi" açıklamasında... Bedelli askerlik kapsamında 3 celp dönemi geride kaldı. Peki; bedelli askerlik 4. celp dönemi ve bedelli askerlik 4. celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı? İşte; bedelli askerlik 4. celp dönemi ile ilgili kritik gelişme...

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ İÇİN KRİTİK TARİH

Bedelli askerlik düzenlemesi son başvuru tarihi 3 Kasım olarak ilan edildi. 3 Kasım tarihindeki son başvuruların ardından planlamaların yapılması ve 4. celp döneminin son başvurunun ardından açıklanması bekleniyor. Şuana kadar MSB tarafından 4. celp dönemi ile ilgili herhangi bir aaçıklama gelmedi. Bu nedenle bedelli askerlik düzenlemesine başvuran gençler heyecan içerisinde 3 Kasım tarihini bekliyor...

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Bedelli Askerlikle ilgili her açıklama vatandaşlar büyük ilgiyle takip edilirken, Bedelli askerlik başvuru şartları nedir, bedelli askerlik nasıl yapılır soruları sürekli araştırılıyor. Bu konuda 2 önemli başvuru şartı var. Bu başvuru şartları;

1- Dönemlik çıkartılan bedelli askerlik yasaları

2- DAHTE (Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler) 3 sene yurt dışında çalışma şartı

İlk şart yani; dönemlik çıkartılan bedelli askerlik yasaları şu şekilde açıklanabilir: İkameti Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan 18 yaşını doldurmuş erkekler için geçici olarak çıkartılan yasalarla bedelli askerlik yapılabilir. Bu yasalar dönemsel olarak olarak çıkartılır. Bu yasaların çıktığı dönemde yasaların belirlediği şartları sağlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilirler.

2. şart yani; DAHTE (dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler) şartı ise; DAHTE'nin açılımı 'Dövizle Askerlik Hizmetine Tabi Olan Erler'dir. Bunun anlamı ise 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bedelli askerlikten yararlanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen 3 sene boyunca yurt dışında çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan her vatandaş 21 gün süreyle askerlik yapar ve askerlik hizmetini tamamlamış olur.

KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR?

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu vardır. Bunlar; 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurtdışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca ‘dahte’ denir ve anlamı; ‘dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler’ şeklindedir. 2011 senesinde yürürlüğe alınan 1111 sayılı askerlik kanununun geçici 46. maddesine göre ise 29 yaşını bitirmiş (30 yaşından gün almış) olan ve ilgili ücreti ödeyen (30 bin TL) her kişi askerlik vazifesini yapmış sayılır. Yasanın ilgili madde düzenlemesiyle beraber 21 günlük temel askerlik eğitiminden de muaf olmuş olurlar.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

E Devlet sistemie TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra ara çubuğuna "Asal Bedelli Başvurusu" yazarak https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-basvurusu adresine ulaşırsınız. Açılan sayfada başvuru belgenizi görüntüleyeceksiniz. Ödeme yapacağınız bankaya vermek üzere çıktısını alacağınız bu belgede "1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci Maddesi gereğince, bedelli yapmak üzere başvurmuştur" diyecek ve tarafınızdan bu 15 bin TL tahsil edilmesi gerektiği yazacak. Belgeyi aldıktan sonra 3 Kasım'a kadar vaktiniz var.

Yayımlanan klavuza göre aşağıdaki adımları izleyin;

*Askerlik şubesi, e devlet ya da konsolosluk üzerinden başvuru

*Başvuru belgesi ile Bankaya ödeme yapma

*Dekont ve başvuru belgesi ile askerlik şubesine başvuru

*Celp duyurusunu bekleme ve duyuruyu takip etme

*Planlanan sevk tarijine kadar yoklama yaptırma

*Daha önce yoklama yapılmışsa celp duyurusunda bildirilen sevk tarihinde birliğe sevk

*21 günlük temel eğitim

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR NEDİR?

Uygulamadan yararlanacak vatandaşlar, bedelli askerlik için ödenmesi gereken 15 bin TL ücreti Ziraat Bankası veya Halkbank'a yatıracak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU KILAVUZU

Bedelli askerlik için yayımlanan başvuru kılavuzuna asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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