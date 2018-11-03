SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Bedelli askerlik
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Bedelli askerlik başvuruları için son gün! Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli açıklaması

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Askerlik görevini bedelli olarak ödeyecek olanlar için son başvuru tarihi bugün. Milli Savunma Bakanlığı ve Ziraat Bankası'ndan önemli açıklamalar geldi. İşte bedelli askerlikte son durum...

03.11.2018 - 13:26 | Güncelleme:

Uzun süre tartışılan bedelli askerlik için son başvuru tarihi bugün. Bedelli askerlik başvurusu yapmayanlar için MSB'den kritik uyarı geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinde yer alan duyuruya göre:

"Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihi olan 03 Kasım 2018'in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle; vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi maksadıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecektir." denildi.

Ziraat Bankası'ndan önemli açıklama

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada bedelli askerlik ödemeleri için:

"Bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle, Bankamız da 81 ildeki ve KKTC’deki toplam 127 şubesi ile 3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında bedelli askerlik ödemelerini almaya devam edecektir.

3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak Şubelerimiz www.ziraatbank.com.tr internet sitesinden öğrenilebilecektir." denildi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

1. Bedelli askerlik uygulamasından;

a. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi istekli yükümlülerden;
(1) 01 Ocak 1994 tarihinden (dahil) önce doğanlar (1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81’inci maddesi gereği; Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülür. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını sağlayanların başvuruları kabul edilecektir.),

(2) Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar (Askerlik hizmetini yapmakta olanlar veya yapmakta iken firar edenler, hava değişimi/izin aşımında vs. bulunanlar bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacaklardır.),

(3) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 03 Kasım 2018 (dahil) tarihine kadar askerlik şubeleri/yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak veya e-devlet üzerinden ((www.turkiye.gov.tr) başvuranlar (Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce askere sevk evrakını almış ancak sevk edildiği kıtalarına katılmamış olanlar ile “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar ve “Bakaya” durumunda bulunanlar bizzat askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir.),

b. Başvuruları onaylanan yükümlülerden 15.000 Türk lirası veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını peşin olarak ilgili banka hesabına ödeyerek, 3 (üç) adet dekont aslını askerlik şubelerine/dış temsilciliklere teslim edenler,

c. Daha önceden herhangi bir nedenle bedelli veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olan yükümlülerden gerekli şartları taşıyıp istekli olanlar,

ç. Başvuruları uygun görülen yükümlülerden Milli Savunma Bakanlığınca planlanan celp dönemlerinde 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar ve terhis edilenler faydalanabileceklerdir.

2. Ayrıca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair raporlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar istekleri hâlinde yaş ve temel askerlik eğitimi şartı aranmaksızın 15.000 Türk lirasını ilgili banka hesabına ödemeleri halinde istifade edebileceklerdir.

3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminde bulunanlar bu süre zarfında çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacaklardır.

4. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında yukarıda belirtilen yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyenler Millî Savunma Bakanlığınca kapsam dışına çıkarılabilecektir.

5. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi en yakın askerlik şubesi başkanlığından veya www.asal.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X