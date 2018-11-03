Uzun süre tartışılan bedelli askerlik için son başvuru tarihi bugün. Bedelli askerlik başvurusu yapmayanlar için MSB'den kritik uyarı geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinde yer alan duyuruya göre:

"Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihi olan 03 Kasım 2018'in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle; vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi maksadıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecektir." denildi.

Ziraat Bankası'ndan önemli açıklama

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada bedelli askerlik ödemeleri için:

"Bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle, Bankamız da 81 ildeki ve KKTC’deki toplam 127 şubesi ile 3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında bedelli askerlik ödemelerini almaya devam edecektir.

3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak Şubelerimiz www.ziraatbank.com.tr internet sitesinden öğrenilebilecektir." denildi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

1. Bedelli askerlik uygulamasından;

a. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi istekli yükümlülerden;

(1) 01 Ocak 1994 tarihinden (dahil) önce doğanlar (1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81’inci maddesi gereği; Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülür. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını sağlayanların başvuruları kabul edilecektir.),

(2) Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar (Askerlik hizmetini yapmakta olanlar veya yapmakta iken firar edenler, hava değişimi/izin aşımında vs. bulunanlar bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacaklardır.),

(3) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 03 Kasım 2018 (dahil) tarihine kadar askerlik şubeleri/yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak veya e-devlet üzerinden ((www.turkiye.gov.tr) başvuranlar (Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce askere sevk evrakını almış ancak sevk edildiği kıtalarına katılmamış olanlar ile “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar ve “Bakaya” durumunda bulunanlar bizzat askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir.),

b. Başvuruları onaylanan yükümlülerden 15.000 Türk lirası veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını peşin olarak ilgili banka hesabına ödeyerek, 3 (üç) adet dekont aslını askerlik şubelerine/dış temsilciliklere teslim edenler,

c. Daha önceden herhangi bir nedenle bedelli veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olan yükümlülerden gerekli şartları taşıyıp istekli olanlar,

ç. Başvuruları uygun görülen yükümlülerden Milli Savunma Bakanlığınca planlanan celp dönemlerinde 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar ve terhis edilenler faydalanabileceklerdir.

2. Ayrıca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair raporlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar istekleri hâlinde yaş ve temel askerlik eğitimi şartı aranmaksızın 15.000 Türk lirasını ilgili banka hesabına ödemeleri halinde istifade edebileceklerdir.

3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminde bulunanlar bu süre zarfında çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacaklardır.

4. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında yukarıda belirtilen yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyenler Millî Savunma Bakanlığınca kapsam dışına çıkarılabilecektir.

5. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi en yakın askerlik şubesi başkanlığından veya www.asal.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

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