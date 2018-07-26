Bedelli askerlik teklifinin sahibi AK Parti Başkanvekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamada bedelli askerliğe dair bilgiler verdi. Bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların üzerinde bir başvurunun olacağını belirten Mehmet Muş, bu seneki başvurularla ilgili detayları da paylaştı. İşte Mehmet Muş'un o açıklamaları:

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AK Parti Başkanvekili Mehmet Muş, düzenlemenin yaklaşık 1 milyon 300 bin genci ilgilendirdiğine işaret ederek, talebin ne kadar olacağını takip edeceklerini vurguladı. Muş, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerektiğini belirtti.

"BEDELLİ ASKERLİĞİN KAÇ DÖNEM OLACAĞI BELİRLENECEK"

Konuyla ilgili usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceğini aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar başvurduktan sonra, başvuru sayısına göre kaç dönemde bunların askerlik görevlerini ifa edecekleri belirlenecek. 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. TSK, Milli Savunma Bakanlığının bu anlamda ciddi tecrübesi olan kurumlar, ilk kez, askerliğini yapacak kişi gelmeyecek, ilk kez birisine askerlik yaptırmayacak. Hem temel askerlik eğitimi verilecek bunun yanında tarih, vatandaşlık bilgileri gibi teorik bilgiler de -geçmiş dönemlerdeki ders programında bunlar da vardı- verilecek."

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