Bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından, geçtiğimiz günlerde yeni düzenlemeye gidilmişti. Düzenleme gereği 3 Kasım'da biten başvuru süresi uzatıldı. Peki; bedelli askerlik son başvuru tarihi ne zaman? Bedelli askerlik başvuruları saat kaça kadar devam edecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI SON TARİH

Bedelli askerlik başvurularının son günü olan 3 Kasım'ın Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle başvuru tarihi uzatıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme sonucu bedelli askerlik başvuruları Pazartesi saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Yani 5 Kasım Pazartesi mesai bitimine kadar bedelli askerlik başvurusu yapılabilecek.

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Bedelli askerlik başvurularında yaşanan yoğunluk nedeniyle askerlik şubesi çalışma saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle askerlik şubeleri 5 Kasım saat 17.00'ye kadar aralıksız hizmet verecek. Yani 5 Kasım saat 17.00'ye kadar askerlik şubelerinde her saat işlem yapılabilecek.

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