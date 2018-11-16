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Bedelli askerlik celp dönemi: Hulusi Akar tarih verdi! Bedelli askerlik yerleri sorgulama

Bedelli askerlik yerleri yada bedelli askerlik celp dönemi, başvurularını yapan ancak 21 günlük zorunlu eğitimi nerede yapacağını henüz öğrenemeyen gençler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarih verdi. İşte; bedelli askerlik celp tarihleriyle ilgili son gelişme

16.11.2018 - 12:32 | Güncelleme:

Bedelli askerlik celp dönemi açıklandı mı? sorusunun cevabı, bedelli askerlik başvurusunda bulunan ancak askerlik yerini henüz öğrenemeyen gençler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrilmişti. Ve nihayet beklenen açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar konu ile ilgili yaptığı konuşmada tarih verdi.

BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik celp dönemi ile ilgili geçtiğimiz günlerde Kasım ayının en geç son haftasını işaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı son açıklamada tarih olarak önümüzdeki haftayı işaret etti.

İşte, Hulusi Akar tarafından yapılan açıklama:

Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı. Önümüzdeki hafta gençlerimizin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacak. Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek.

CELP KONTROLLERİ E-DEVLET’TE

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

e-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMİ SORGULAMA SAYFASI

CELP DÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Askerlik çağına gelmiş, erkek çocuklarının nüfusa bağlı oldukları il ya da ilçedeki askerlik şubeleri tarafından askere alınacakları dönemi ya da zamanı gösteren çizelgelere "Celp dönemi" denir.

SİLAH VE RÜTBE EĞİTİMİ VERİLECEK

Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, "Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak" bilgisi verildi.

Eğitimin içeriğine ilişkin, "Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğtimi programında yer alan teorik dersler" bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.

 

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