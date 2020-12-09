Bilindiği üzere Kasım ayı celpleri Aralık ayına ertelenmişti. Erteleme ise normal süreli askerlik yapacakları kapsıyordu. Yani bedelli askerlik yapacaklar için bir eteleme söz konusu değildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan ertelemelerle ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, bedelli askerlik ertelendi mi? İşte, merak edilen soruların cevabı...

BEDELLİ ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre de, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı ve bedelli askerlerin sevk tarihlerinde ise erteleme olmadığı kaydedildi.

YENİ ERTELEME YOK!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama şöyle:

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir.

Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır. Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine ‘https://asal.msb.gov.tr’ adresinden ulaşabilecektir