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Bedelli askerlik için "zaman" talebi!

Bedelli askerlik için başvuranların sayısı 515 bini geçerken, bedelli askerlik için önemli bir talep artış gösterdi. Bazı meslek grupları ve eğitim sektöründe bulunanlar, bedelli askerlikteki 21 günlük zorunlu eğitimin belirli günlerde yapılmasını talep etti. İşte Bedelli askerlikte son durum

15.09.2018 - 13:30 | Güncelleme:

Bedelli askerlikte ilk celp dönemi geldi çattı. Bedelli askerlikten ilk celp döneminde faydalanacaklar bugün kışlalarına teslim olacak ve 21 günlük zorunlu eğitimi almaya başlayacak. Ancak 21 günlük zorunlu eğitim dönemi için, bazı meslek gruplarından önemli bir talep geldi. Talepte bulunanlar 21 günlük eğitimin belli dönemler içinde yapılmasını istedikleri öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; profesyonel futbolcular devre arası ve sezon sonunda bedelli askerlik yapmak isterken, yurtdışında lisansüstü eğitim yapan 100 bin öğrenciden yaklaşık 25 bininin bedelli görevini eğitim kurumlarının izin verdiği zamanda yapma talepleri inceleniyor.

25 BİN ÖĞRENCİ

Yurtdışına devlet veya kendi olanaklarıyla giden 100 bin yüksek lisans öğrencisi bulunuyor. Bunlardan 25 bin civarında erkek öğrenci için Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere YÖK ve hükümet düzeyinde girişim yapıldı. Bu öğrencilerin, eğitim programının uygun olduğu zaman diliminde, belli bir sürece yayılarak bedelli askerlik yapmalarına olanak verilmesi için taleplerin iletildiği belirtildi. Yeniden vize alma ve ders programlarının iptali gibi durumlara karşı ayrı program yapılması isteniyor.

FUTBOLCULAR DA BEKLEMEDE

Devlet olanaklarıyla lisansüstü eğitime giden öğrencilerin de ekonomik gerekçelerle sorun yaşayacağı iddia ediliyor. Profesyonel futbolculara sağlanması tartışılan olanak gibi bu öğrencilerin de uygun oldukları dönemde bedelli yapma olanağı getirilmesi bekleniyor.

İŞLEMLERİNİ GECİKTİRENLER KAPSAM DIŞINA ÇIKARTILACAK

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup 15 bin lira ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.

Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'a kadar sürecek 3 ay boyunca başvurularını e-Devlet üzerinden ayrıca yurt içinde askerlik şubeleri ile yurt dışında konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek.

Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecek.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 dakika önce
    biz 18 ay yaptık nerede burda adalet
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