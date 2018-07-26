Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili maddeler TBMM'de kabul edildi. Bedelli askerlik düzenlemesinin kabulü sonrası detaylarda merak konusu oldu. Bedelli askerlik ile ilgili en çok sorulanlar arasında; bedelli askerlik 21 gün eğitim şartı kalktı? ve bedelli askerlikten 94'lüler yararlanabilecek mi? soruları yer alıyor. İşte bedelli askerlik ile ilgili yaş ve ücret detayları...

BEDELLİ ASKERLİK YASASI TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Bedelli askerlik düzenlemsi 18 maddelik torba yasa teklifi içerisinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ardından torba yasa teklfifi TBMM Genel Kurulu'na geldi. Torba yasanın bedelli askerlik ile ilgili maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bedelli askerlik düzenlemesinden 1 milyonun üzerinde asker kaçağı ve bakayanın yararalnması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK 21 GÜN EĞİTİM ŞARTI KALKTI MI?

Bedelli askerlik düzenlemesinde en çok tartışılan konular arasında 21 günlük zorunlu eğitim şartı yer alıyordu. Ancak düzenlemeyle birlikte 21 gün eğitim şartı aynen kabul edildi. Yani bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanacak olanlar 15 bin lira bedel ve 21 gün zorunlu askeri eğitimle yükümlü olacaklar.

BEDELLİ ASKERLİKTEN 94'LÜLER YARARLANACAK MI?

Bedelli askerlik düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği haliyle yasalaşsaydı, düzenlemeden 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar yararlanacaktı. Ancak teklif yasalaşmadan önce AK Parti tarafından verilen değişiklik önergesiyle bedelli askerlik 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanları kapsadı. Yani 1 Ocak 1994 sonrasında doğanlar bedelli askerlikten yaralanamayacaklar.

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR TAZMİNAT ALABİLECEK Mİ?

Bedelli askerlik ile ilgili en çok merak edilen konular arasında bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi sorusu var. Düzenlemede yer alan 21 gün eğitim şartını yerine getirecek asker adayları ücretsiz izne çıkarılabilecek. Ancak istedikleri takdirde iş sözleşmelerini feshedip kıdem tazminatlarını alabilirler.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ VE FAİZLERİ

Bedelin 15 TL olarak belirlenmesinin ardından bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananmak isteyenler 15 bin TL için bedelli askerlik kredisinin detaylarını araştırıyor. Bedelli askerlik kredisi ve bedelli askerlik kredi faizi ne kadar? Bedelli askerlik kredi taksitleri ne kadar? İşte cevabı...

12 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

Toplam: 17 bin 16 lira

24 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

Toplam: 19 Bin TL

36 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

Toplam: 21 bin 204

48 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 489

Toplam: 23 bin 472 lira

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