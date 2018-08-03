Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlik yasasını onayladı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı'da uygulama emri çıkardı. Bedelli yasası artık yürürlükte. Bedelliden yararlanmak isteyenlerin 3 aylık başvuru süresi de başladı.

YAŞ 25, BEDEL 15 BİN TL, TEMEK EĞİTİM 21 GÜN OLACAK

1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira ödeyecek. 21 günlük temel eğitim yapacak. Yurt dışında yaşayanlar da 2 bin euro ödeyerek bu haktan yararlanacak. Sağlık nedeniyle askerlikten muaf olanlarda 15 bin lira ödeyip, yaş sınırı olmaksızın temel eğitim yapmadan yasadan yararlanabilecek. Hastane doğum kayıtlarını getirip mahkeme kararıyla yaşını düzelttirenler bu haktan yararlanabilecek. Peki, başvuruda bulunanlar temel askerlik eğitimini ne zaman ve nerede yapacak? Bu sorunun yanıtı 3 aylık sürenin sonunda belli olacak.

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BEDELLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ADIM ADIM BEDELLİ REHBERİ

Başvuruların yoğunluğuna göre zaman ve yer planlaması yapılacak. 300 binin üzerinde başvuru gelirse belli gruplar 1 yıl sonra da silah altına alınabilecek. Yasanın yayınlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'da uygulama emri çıkardı. Bakanlığın internet sitesinden adım adım bedelli rehberi açıklandı. Buna göre bedelliye başvuracaklar hangi yolları izleyecek.

Askerlik şubesi, e-Devlet Kapısı ve Konsolosluklara ilk başvuru yapılacak. Başvuru belgesini alan bankaya gidecek ve 15 bin lirayı yatıracak. Yükümlüler dekont ile birlikte askerlik şubesine başvuracak. Bu aşamadan sonra celp duyurusu beklenecek. Kimin nerede, ne zaman temel eğitimi alınacağını Askeralma Genel Müdürlüğü planlayacak. Yükümlüler celp duyurusunu takip edecek ve bildirilen tarihte birliğine teslim olacak. Temel eğitim izinsiz gerçekleşecek.

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