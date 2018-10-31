Bedelli askerlik düzenlenmesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, askerlik şubelerine başvurmaya devam ediyor. Öte yandan başvurular nedeniyle askerlik şubelerinde yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle askerlik şubelerinde yeni düzenlemeye gidildi. Peki; askerlik şubeleri saat kaça kadar açık? Bedelli askerlik son başvuru tarihi ne zaman? İşte, cevabı...

BEDELLİ ASKERLİK SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bedelli askerlik kılavuzu Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edildi. Yayımlanan kılavuza göre bedelli askerlik başvuruları için son tarih 3 Kasım...

ASKERLİK ŞUBELERİ KAÇA KADAR AÇIK?

Askerlik şubeleri son tarih olan 3 Kasım'a kadar 24 saat açık olacak. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi:

Askerlik şubelerimiz gerekli yerlerde 24 saat görev yapacaklar. 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlayacağız. Son tarih 3 Kasım. O tarihe kadar bu gerçekleşecek ihtiyaç olan yerlerde. Kimse burada sıkıntı çekmesin. 3 Kasım'dan sonra herhangi bir şekilde süre uzatma gibi bir durum söz konusu olmasın diye herkesin 3 Kasım'a kadar çalışmalarını bitirmelerini bekliyoruz. Bu konuda bize düşen neyse bunları arkadaşlarımızın yapması için gerekli talimatı verdik. Yetkili arkadaşlarım, gerekli tedbirleri aldılar.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E Devlet sistemie TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra ara çubuğuna "Asal Bedelli Başvurusu" yazarak https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-başvurusu adresine ulaşırsınız. Açılan sayfada başvuru belgenizi görüntüleyeceksiniz. Ödeme yapacağınız bankaya vermek üzere çıktısını alacağınız bu belgede "1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci Maddesi gereğince, bedelli yapmak üzere başvurmuştur" diyecek ve tarafınızdan bu 15 bin TL tahsil edilmesi gerektiği yazacak. Belgeyi aldıktan sonra 3 Kasım'a kadar vaktiniz var.

Yayımlanan klavuza göre aşağıdaki adımları izleyin;

*Askerlik şubesi, e devlet ya da konsolosluk üzerinden başvuru

*Başvuru belgesi ile Bankaya ödeme yapma

*Dekont ve başvuru belgesi ile askerlik şubesine başvuru

*Celp duyurusunu bekleme ve duyuruyu takip etme

*Planlanan sevk tarijine kadar yoklama yaptırma

*Daha önce yoklama yapılmışsa celp duyurusunda bildirilen sevk tarihinde birliğe sevk

*21 günlük temel eğitim

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR NEDİR?

Uygulamadan yararlanacak vatandaşlar, bedelli askerlik için ödenmesi gereken 15 bin TL ücreti Ziraat Bankası veya Halkbank'a yatıracak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU KILAVUZU

Bedelli askerlik için yayımlanan başvuru kılavuzuna asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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