24 Haziran seçimleri öncesi Türkiye'nin gündemine gelen bedelli askerlik tartışması, gündemdeki tazeliğini koruyor. Tartışmalar devam ederken peş peşe bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklamaları yapılıyor. Son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Peki; 2018 bedelli askerlik ne zaman çıktı mı? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik yaş sınırı ne? İşte bedelli askerlik ile ilgili tüm merak edilenler...
BEDELLİ ASKERLİK ÇIKTI MI?
Bedelli askerlik henüz çıkmadı. Ancak bedelli askerlik ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bedelli askerlik ile ilgili son açıklama ise AK Parti grup başkanvekili Bülent Turan tarafından yapıldı.
Turan bedelli askerlik ile ilgili şunları söyledi:
Gündemimizde sadece OHAL var. Bedelli askerliğe şöyle bakmakta fayda var. AK Parti şimdiye kadar vaadedip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Ekim gibi gündeme gelecek, hiçbir düzenleme yok şu anda. Meclis açıldığında ilk düzenleme bu olacak.
Peki; bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik ile ilgili AK Parti'li Turan, yasal düzenleme için Ekim ayını işaret etti. Ancak bedelli askerlik düzenlenmesinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkma ihtimali de var. Bu konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi:
Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız’ demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz.
BEDELLİ ASKERLİK YAŞ VE ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?
Bedelli askerlikle ilgili henüz yasal bir düzenleme yapılmadığı için, bedelli askerlik 2018 ücretinin ne kadar olacağı da bilinmiyor. Ancak bedelli askerlik ücretiyle ilgili çeşitli ihtimaller gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ayrıca bedelli askerlik yaş sınırı ile ilgili de çeşitli ihtimaller bulunuyor.
İşte bedelli askerlik yaşı ve ücreti ile ilgili ihtimaller:
26 yaş – 20 bin TL
25 yaş – 15 bin TL
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