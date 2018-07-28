Bedelli askerlik yapacaklar için süreç yavaş yavaş şekilleniyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Bedelli askerliğe yüksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.
Sözcü'nün haberine göre, 1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.
BEDELLİ ASKERLİK BİRLİKLERİ HANGİLERİ OLACAK?
Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:
58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur
5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas
1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa
3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya
48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat
15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya
59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan
3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale
1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın
116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale
9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik
Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir
10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir
15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya
BEDELLİ ASKERLİKTE NE EĞİTİMİ VERİLECEK?
Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, “Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak” bilgisi verildi.
Eğitimin içeriğine ilişkin, “Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğitimi programında yer alan teorik dersler” bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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