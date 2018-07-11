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Geçmiş dönemlerde de tatilin ertelendiği hatırlatıldı.

Grup Başkanvekili Muş, "Meclis, otomatik hareket eden bir yapıda değil. Yani şu tarihte açılacak kapılacak diye bir durum söz konusu değil. Biz bunu grup önerileriyle çalışma takvimini değiştirebiliyoruz ki geçmişte de böyle oldu. Toplumlun önceliklendirdiği ihtiyaç duyduğu alanlardaki aciliyet ve zarurete göre Meclis'in çalışma tarihleri değişebilir."

Muş, Meclis başkanlığı ve başkanlık divanı ortaya çıktıktan sonra tablonun netleşeceğini söyledi.