SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
bedelli
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Bedelli askerlik son durum! Başvurular ne zaman başlayacak? İşte yaş sınırı ve ücreti

Bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmak isteyen gençler, süreci yakından takip ediyor. Peki; bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak, yaş sınırı ve ücret ne kadar? İşte bedellide son durum...

02.08.2018 - 11:32 | Güncelleme:

Bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı 18 maddelik torba yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili değişiklik, onaylanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Ancak; Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz askerlik düzenlemsiyle ilgili yasayı onaylamadı. Hal böyle olunca "Bedelli askerlik yaş sınırı değişir mi?", "21 gün zorunlu askerlik kalkar mı?" soruları yeniden gündeme geldi. İşte; bedelli askerlik ile ilgili son durum...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bedelli askerlik için 150 bin ila 400 bin arasında başvuru yapılması bekleniyor. Bedelliden yararlanmak isteyenler bundan sonra ne yapacak?

Öncelikle Cumhurbaşkanı yasayı onaylayacak. Böylece yasa yürürlüğe girecek. İşte o tarihten itibaren üç aylık sürede başvurular alınacak.

BEDELLİ ASKERLİK EĞİTİM YERLERİ VE SÜRESİ

Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

BEDELLİ ASKERLİK 21 GÜN KALKAR MI?

TBMM'de kabul edilen bedelli askerlik düzenlmesinin yasalaşabilmesi ve yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemyi bu haliyle kabul eder ve ve düzenleme yasalaşırsa 21 gün eğitim şu anki haliyle yasalaşmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı onaylamaz ve yeniden görüşülmek üzere Meclis'e gönderir, Meclis'te'de 21 gün askerlik şartının kaldırılmasına yöneleik bir değişiklik önergesi verilir ve düzenleme 21 gün şartı olmadan kabul edilirse 21 gün eğitim kalkmış olur.

Ancak şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den bu yönde herhangi bir açıklama ve sinyal gelmedi.

BEDELLİ ASKERLİK YAŞ SINIRI

Bedelli askerlik düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği haliyle yasalaşsaydı, düzenlemeden 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar yararlanacaktı. Ancak teklif yasalaşmadan önce AK Parti tarafından verilen değişiklik önergesiyle bedelli askerlik 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanları da kapsadı. Yani 1 Ocak 1994 sonrasında doğanlar bedelli askerlikten yaralanamayacaklar. Yalnız 21 gün zorunlu eğitim tartışmasında olduğu gibi eğer Cumhurbaşkanı yasayı onaylamaz ve değişiklik için Meclis'e gönderirse yaş sınırı dadeğişebilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

Kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
Türkiye'de ise bedelli askerlik ücreti 15 bin lira olarak belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X