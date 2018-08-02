Bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı 18 maddelik torba yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili değişiklik, onaylanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Ancak; Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz askerlik düzenlemsiyle ilgili yasayı onaylamadı. Hal böyle olunca "Bedelli askerlik yaş sınırı değişir mi?", "21 gün zorunlu askerlik kalkar mı?" soruları yeniden gündeme geldi. İşte; bedelli askerlik ile ilgili son durum...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bedelli askerlik için 150 bin ila 400 bin arasında başvuru yapılması bekleniyor. Bedelliden yararlanmak isteyenler bundan sonra ne yapacak?

Öncelikle Cumhurbaşkanı yasayı onaylayacak. Böylece yasa yürürlüğe girecek. İşte o tarihten itibaren üç aylık sürede başvurular alınacak.

BEDELLİ ASKERLİK EĞİTİM YERLERİ VE SÜRESİ

Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

BEDELLİ ASKERLİK 21 GÜN KALKAR MI?

TBMM'de kabul edilen bedelli askerlik düzenlmesinin yasalaşabilmesi ve yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemyi bu haliyle kabul eder ve ve düzenleme yasalaşırsa 21 gün eğitim şu anki haliyle yasalaşmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı onaylamaz ve yeniden görüşülmek üzere Meclis'e gönderir, Meclis'te'de 21 gün askerlik şartının kaldırılmasına yöneleik bir değişiklik önergesi verilir ve düzenleme 21 gün şartı olmadan kabul edilirse 21 gün eğitim kalkmış olur.

Ancak şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den bu yönde herhangi bir açıklama ve sinyal gelmedi.

BEDELLİ ASKERLİK YAŞ SINIRI

Bedelli askerlik düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği haliyle yasalaşsaydı, düzenlemeden 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar yararlanacaktı. Ancak teklif yasalaşmadan önce AK Parti tarafından verilen değişiklik önergesiyle bedelli askerlik 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanları da kapsadı. Yani 1 Ocak 1994 sonrasında doğanlar bedelli askerlikten yaralanamayacaklar. Yalnız 21 gün zorunlu eğitim tartışmasında olduğu gibi eğer Cumhurbaşkanı yasayı onaylamaz ve değişiklik için Meclis'e gönderirse yaş sınırı dadeğişebilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

Kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Türkiye'de ise bedelli askerlik ücreti 15 bin lira olarak belirlendi.

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