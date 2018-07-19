Bedelli askerlik ile ilgili düzenleme 18 maddelik torba yasa ile Meclis'e geliyor. Bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı torba yasa 23 Temmuz Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Peki; bedelli askerlik ücreti ne kara? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. İşte bedelli askerlik son durum...

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasanın içerisinde TBMM gündemine gelecek. Bedelli askerlik ile ilgili izlenecek yolu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı. Turan'ın açıklamasına göre bedelli askerlik düzenlemesini de içeren 18 maddelik torba yasa önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından da TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Turan bu sürecin yakşalık bir hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun torba yasayayı görüşeceği tarih belli oldu. TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Plan ve Bütçe Komisyonu 23 Temmuz saat 13.00'te torba yasayı görüşmek üzere toplanacak.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ ve BEDELLİ ASKERLİK TAKSİT ÜCRETLERİ

Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

12 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

Toplam: 17 bin 16 lira

24 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

Toplam: 19 Bin TL

36 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

Toplam: 21 bin 204

48 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 489

Toplam: 23 bin 472 lira

BEDELLİ ASKERLİĞİN SAVUNMA SANAYİİNE KATKISI

Yapılan derlemeye göre, kısa süre içinde yasalaşması beklenen bedelli askerlik düzenlemesinden elde edilecek gelirle savunma sanayisi desteklenecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamasına göre, düzenleme 31 Aralık 1993'ten önce doğan 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor.

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik başvuruların, yaş sınırı ve bedelin düşük tutulması nedeniyle önceki düzenlemelere göre daha yüksek olması bekleniyor.

Kapsama girenlerin tümünün bedelli askerlikten yararlanacağının varsayılması halinde, devletin kasasına 19 milyar 860 milyon lira girecek. Düzenlemeye 500 bin kişinin başvurması halinde gelecek katkı 7,5 milyar lira, 300 bin kişinin başvurması halinde ise 4,5 milyar lira olacak. Düzenlemeden elde edilecek gelirle savunma sanayisine destek sağlanacak.

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