Bedelli askerlik başvuru kura sonuçları için heyecan dorukta. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı bedelli askerlik sonuçlarına ilişkin gözler MSB'de. Peki merakla araştırılan bedelli askerlik kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik kura sonuç tarihi henüz belli değil. Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Geçtiğimiz yıl Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.