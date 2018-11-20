Bedelli askerlik celp dönemleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı. Bedelli askerlik düzenlemesi kapsamında silah altına alınmayı bekleyen gençler e-Devlet üzerinden askerlik yerleri ve zamanlarını öğrenebilecekler. İşte, bedelli askerlik celp dönemleri ve bedelli askerlik yerleri e-Devlet sorgulama sayfası...

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

CELP KONTROLLERİ E-DEVLET’TE

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

CELP DÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Askerlik çağına gelmiş, erkek çocuklarının nüfusa bağlı oldukları il ya da ilçedeki askerlik şubeleri tarafından askere alınacakları dönemi ya da zamanı gösteren çizelgelere "Celp dönemi" denir.

SİLAH VE RÜTBE EĞİTİMİ VERİLECEK

Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, "Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak" bilgisi verildi.

Eğitimin içeriğine ilişkin, "Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğtimi programında yer alan teorik dersler" bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ