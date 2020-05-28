Bedelli askerlik celp dönemi sorgulama işlemi vatani görevini yapacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koroanvirüs nedeniyle ertelenen celp dönemleri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Askerlik yerleri e-devlet üzerinden açıklanıyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR

Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ise, E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2020

BEDELLİ ASKERLİK 2020 SEVK TARİHLERİ

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.

Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.