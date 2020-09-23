Beden dili insan hayatında iletişim sağlayabilen; kendine has mimikler ve hareketlerle geliştirilebilen bir iletişim şekli oluşturmaktadır. Basit olarak dudağımızı bükme sonucunda kaydırmamız küçümseme, önemsememe ve beğenmeme gibi bazı düşüncelerimizi belirtir. Karşıdaki kişinin mimiklerinden ağız ve burun hareketlerinden anlattığınız konuya ilişkin nasıl bir izlenim taşıdığını çıkarabilirsiniz. Söylediğiniz bir söze karşılık ya da anlattığınız olaya yönelik karşıdaki kişinin küçümsediğini ya da önemsemediğini anlayabilmek mümkün olmaktadır. Dudağını kıvırmasını genel olarak ‘’anlattıklarıma dudak büktü ya da burun kıvırdı’’ gibi cümleler sarf ederiz.

Bu tarz davranışlar kişiler arası iletişimde sık rastlanılan durumlardır. Çevrenizde böyle arkadaşlarınız olduğu zaman genelde yaptıkları bu burun kıvırma ya da dudak bükme hareketinden sonra sizin düşünceleriniz, sözleriniz ve arkadaşlığınız ile ilgili düşünce yapısını basit yoldan öğrenmiş olursunuz. Sanırım ona göre de arkadaşlığınızı değerlendirmeye alırsınız.

Her hangi bir topluluk veya grup içerisinde bu davranışlara maruz kalmak kişinin önemsenmediğinin belirgin bir ifadesi olarak ortaya çıkar. Tabi böyle durumla karşılaşan hiç kimse bu ortamlarda kalmayı seçmez. Dudak kıvırma ve burun bükme hareketlerine genel olarak destek olan kol hareketleri de beraberinde eşlik edebilir. Bu da ‘’boşver gitsin’’ anlamında bir beden dilidir.

Çok önemsediğiniz ve sizi rahatsız eden bir konuyu paylaşırken eğer sizi dinleyen karşıdaki kişi mimikleri, dudak ve burun hareketleri ile tepki veriyorsa size unut gitsin takma boşver gibi bir anlam ifade ediyor olabilmektedir.

Alt dudağın üst dudakla birleştirilerek öne doğru uzatılması hareketi; anlatılan bir konu hakkında fikir sahibi olmadığını ifade eder. Bu hareketin oluşması anında kaşlarda hafifçe yukarı kalkmaktadır. Bu tarz hareketler genel de anlatılan konuyla çok fazla bağlantısı olmayan ve bu konuya yabancı olan kişilerin yaptığı bir davranış şeklidir. Bu hareket bazı zamanlarda kişinin konuya uzak olmasının yanında pek ilgi göstermediği için de can kulağıyla dinlemediği anlamına gelen kestirme bir hareket olabilmektedir.

Dudakların birleştirilmesi ve sonrasında açılması ‘’öpücük atma’’ şeklidir. Genelde birbiriyle samimi olan kişiler arasında kısa bir vedalaşma şekli olarak yapılan mimiklerdendir. Öpücük yapılan dudak hareketi genel olarak sık kullanılan ve ellerle desteklenen yakın olan kişiler arasında yaygın olan bir davranış iletişimidir. Çoğunlukla bu dudak hareketi karşılıklı olarak gerçekleşen bir harekettir. Eğer karşılık alamazsanız size el salladıysa sizi çok sevdiğiniz bu kişiden gelen davranış hayal kırıklığı yaşatabilir. Samimi olan kişilerde genelde bu tarz iletişimlerde karşılık beklenir.

Dudakları birleştirip büzme şeklinde öne uzatılarak işaret parmağının dikine dudak üzerine koymak suretiyle oluşturulan hareket ‘’sus’’ hareketi olarak yapılır. Hatta hastanelerde bu hareketle ilgili resimlerde duvarlara asılı durur. Sessiz olmayı ve konuşmamayı gerektiren durumlarda yapılan bir iletişim hareketidir. Ayrıca rahatsız edici durumlarda direkt olarak söz söylemek yerine kolayca anlatılan bir susma işaretidir. Genelde bu hareket; toplum içerisinde ve kalabalık yerlerde iletişim için kullanılabilen oldukça gelişmiş bir harekettir. Bu sayede anne çocuğunu susturur, öğretmen öğrencisini susturur. Arkadaşlar bir aradayken bazen ağızdan istenmeden çıkabilecek bir söz diğerini incitebilir düşüncesiyle konuyu bilen kişi tarafından uyarı olması açısından yapılabilir.

Ağız biraz açılarak gözlerle eşlik eden hareket ise; ‘’Hayret ifadesi ve şaşma hali’’ni belirtir. Genelde bu hareket yapılırken ‘’aa’’ diye uzun bir ses eşlik eder. Bir olay anlatılırken inanamama ve nasıl olur şeklinde belirtilen bir ifade şeklidir. Bazı durumlarda çok olağan dışı bir hikaye anlatılırken olayın şaşkına çevirmesi sonucu istem dışı olarak da bu ifade şekli kendiliğinden oluşabilmektedir. Bu hareketi bazen bir haber okurken dahi kişinin kendi kendine yapması dahi mümkündür.

Alt dudağın ısırılması sonucu yapılan hareket ‘’eyvah, yakalandım’’ şeklinde bir ifade taşır. Bu bir sürpriz yapmak isterken yakalanma ya da yanlış bir şey yaparken yakalanma anında yapılan bir hareket olmaktadır. Kısacası saklanmak istenen bir davranışın ya da sırrın ortaya çıkması anında oluşan bir davranış şeklidir.

Dudakların yalanarak dille ifade edilmesi ‘’mis gibi ya da çok güzel’’ anlamına gelir. Bu hareket bazen de erotik olarak yapılan bir dudak hareketidir. Genelde kur yapma anında kullanılabilen bir iletişim şeklidir. Tabi ki bu durum toplum ortasında değil çiftlerin yalnız olduğu ortamlarda yaptığı bir davranış şeklidir.

Dudakların arasından dişleri sıkmak bir öfke belirtisidir. Bu durumda yapılan bir davranışa, söylenen bir söze ve ya bir olaya karşı verilen sinirsel bir tepki şeklidir. Dişlerini sıkarak konuşan bir kişi karşısındakine öfkeli ve sinirlidir. Bu durum genellikle çok kolay ve ani olarak bir tepkiyle ortaya çıkar. Birden olması söylenen sözün ya da davranışın karşısındaki kişiyi ani bir tepkiye iter. Bu hareketi yapan kişiler genelde aşırı sinirli ve stres sahibi olan kişilerdir. Özellikle uykuda bile bu hareketi yaparlar. Tabi bu bir psikolojik sorun olarak tedavi gerektiren bir durumdur.

Burun çok fazla hareket yeteneği olmayan bir organdır. Sadece güzel bir koku almak için burun delikleri genişler, nefes çekilir ve genelde bu doğal olarak kendi tepkisi olarak ortaya çıkar. Dudak hareketlerine eşlik ederek küçümseme anında dışarı nefesle çıkan ‘’hıh’’ der gibi bir ses oluşur. Burnu kıvırarak sola ve sağa oynatmak gibi bir hareket memnuniyetsizlik ifadesi olarak belirir. Bu sayede hoşnut olunmayan bir durum karşısında bu hareket yapılır. ‘’ burun kıvırmak’’ olarak adlandırılan bu hareket, beğenmeme, memnun olmama, sevmeme ve onaylamam gibi bir ifade belirtir. Bu hareket yapılırken dudaklarla beraber oluşur. Bu hareket biraz da böbürlenme ve kibirlilik ifadesi olarak da ortaya çıkabilmektedir. Genelde böyle kişiler ‘’burnu beş karış havada’’ gibi tabirlerle belirtilirler.