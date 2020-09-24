Eller özellikle konuşma esnasında en çok yardım aldığımız organımızdır. Her şekilde ifadelerimiz ellerle bütünleşerek karşıya aktarılmaya çalışılır. Genelde el yardımıyla kendimizi daha rahat hisseder ve kolay bir şekilde ifade ederiz. Anlatılan bir konu da vurgulama yapmak üzere görev yapan eller; konuşmanın kolaylaşmasını, daha anlaşılır hal almasını ve etkili bir vurgulama yapmaya imkan tanır. Bu sayede daha rahat şekilde akıcı olarak konuşma şekli ortaya çıkar. Bu durum telefonla konuşurken dahi yaptığımız doğal bir hareket şeklini almıştır. Karşıdaki görmüyor dahi olsa bu şekilde rahat konuşmayı sağlayabilmekteyiz. Bir anlamda savunma aracımız olan eller belki de bu nedenle hep öne çıkmaktadır.

Eller Konumlarıyla Nasıl Bir Anlam Taşır?

Eller vücuda yakın duruyorsa ve sabit ise, bu duruş genelde güvensiz olmanın, gerginliğin, teslim olmanın bir ifadesi olarak ortaya çıkar. Ellerin bu şekilde durması eller hareket haliyken konuşan kişilerin de bir anda tutuklaşmasına neden olabilmektedir. Vurgulama ve konuşmada etkili olma dozu giderek düşer. Ellerin bacakların yanına yapışık olarak durması genelde itaat etmeyi anlatır. Askerlerin de bu şekilde bir nizamiye içerisinde olması, konuşmamaları ve söylenen her şeye itaat etmelerini sağlamak üzere uygulanan bir yöntemdir. Ellerin yana yapışık olması kişinin konsantrasyonunu da bozarak konuşmasının kesikleşmesine neden olur. Genelde öğrenciler tahtaya çıktığında bir soru karşısında cevap vermeye çekinirler ya da anlatamazlar.

Ellerin avuç içleri yukarı dönük bir şekilde kaldırılması; zarar vermeyeceğim, çekinmene gerek yok veya bana güvenebilirsin anlamını belirtmektedir. Ellerin bu şekilde duruş pozisyonu alması güven ifade eden bir el hareketidir. Ellerin yukarıda tutularak kaldırılması karşıdaki kişiye kendine inanması gerektiğini söylemenin basit bir ifadesi olarak ortaya çıkar. Eller hem savunma mekanizmasıdır hem de saldırma. Yani ellerle yapılacak her davranış bir savunma oluşturur. Polislerin eller yukarı demesi elleriyle bir şey yapmasını ve kullanmamasını isteyerek güvene almaya çalışırlar. Ellerin avuç kısmı açık yukarı bakması ile karşıdaki kişiye verilmek istenen güven mesajı bilinçaltında bunu bilmenin sayesinde kişiye rahatlık kazandırır. Dilencilerde avuçlarını açarak bana yardım et, sana zarar vermem, yardımına muhtacım gibi güven duyma ve güven verme mesajı ileterek dilenirler.

Avuç içleri yukarı bakarak elleri kaldırmak zafer işaretidir. Siyasetçiler bunu çok kullanır. Güçlü olduklarını ve zafer kazandıklarını göstermek üzere kullanırlar.

Avuç içleri kapalı olmak ya da avuç içini saklamak; yalan söylemek ya da bir şey gizliyor olmak anlamına gelir. Çocuklar suç işlediklerinde ellerin arkalarına saklayarak bunu çok fazla yaparlar. Bu da bir yaramazlığın saklanması anlamına geliyordur. Avuç içi her şeyin ortada olması demektir. Görünen halin o olduğu anlatılır. Ama gizlemek yanlış bir şeylerin var olduğunu belirtir. Konuşurken bir kişi ellerini cebine sokuyorsa aya da arakasına gizliyorsa güven duymak zor olur. Çünkü bir gizlilik ya da yalan söz konusu olabilir.

Avuçların yeri göstermesi ve yere bakması hakimiyet sahibiyim ben bilirim bana uymak zorundasınız anlamını taşır. Hitle bu hareketi yapan bir liderdir. Bu hareketiyle herkesin ona tabi olduğunu ifade etmiştir. Bir topluluk içerisinde konuşma yapan bir kişi elleri ile bu hareketi yaparak kalabalığı susturur ve beni dinleyin artık söz ve hakimiyet ben de demek istiyordur. Eğer çok konuşan birine bu hareketi yapmanız halinde susacaktır. Bu mesaj bilinçaltına sus konuşma iletisi gönderir.

Her iki elin bağlanarak göğüs üzerinde birleştirilmesi bir sıkıntıyı belirten mesajı verir. Bir gerginlik ve sıkılma anında yapılan bu hareket; öncesinde ellerin göbeğin üzerinde olması ile gerginliğin az olduğunu gösterir ancak göğse çıktığında artış olmuş demektir. Karşınızda bulunan kişi konuşurken sizin anlattığınız konudan sıkıldıysa bu hareketi de yapıyorsa konuyu değiştirmekte fayda vardır.

Her iki elin parmaklarını açarak birbirine değdirerek çatı oluşturma hareket; bu konuya hakimim bana güvenin mesajını iletiyor anlamına gelmektedir. Bu bir anlamda konuya olan hakimiyeti ve o konu hakkında yeterli bilgi sahibi olunmasının belirtisidir. Birçok iş konusunda yeterli bilgiye ve eğitime sahip kişiler bu tarz hareketi kullanmaya meyilli olurlar. Bu bir uzmanlık göstergesidir.

Her iki elin başparmaklarının birbirini kavraması ve avuç içlerinin de kenetlenmesi; seni dinliyorum artık istediğini konuşabiliriz anlamına gelir. Ayrıca hoş görülü olma ifadesidir. Bu hareket ile seninle artık her şeyi konuşabiliriz rahat ol güven duy biz dostuz mesajı verilmektedir.

Ellerin ovuşturularak bir harekette bulunmak; artık elimdesin gibi bir fırsat yakalandığına dair mesajı iletir. Yavaş bir şekilde elin ovulması; olumsuz bir düşünce ifadesi; hızlı olarak ovulması olumlu bir düşünceyi ifade eder. Yavaşça elini ovuşturan kişi; beklediğim fırsatı yakaladım ve sonrası çok iyi olacak, mutlu olacağız derken; hızlıca ellerini ovuşturan kişi; seni köşeye sıkıştırdım artık elimdesin her şeyi yapabilirim, yandın sen anlamına gelmektedir.

Başparmaklarını sürekli bariz bir şekilde gösteren kişi; güven duygusunun yüksek olduğunu ve rekabet edebilecek her şeye sahip olduğunu ifade ediyordur. Başparmağın bu şekilde karşıyı gösteriyor olması işin tamam olduğunun ifadesidir. Uzak çalışılan bir yere işin olmadığına dair işaret için başparmağın aşağıyı göstermesi ve diğerlerinin avuca kapatılması olmadı hayır anlamına gelir.

İşaret parmağının sallanarak konuşulması tehdit belirten bir işarettir. Genelde otoriter olan kişilerde kullanılır. Yani ben biliyorum sana ne yapacağımı der gibi bir ifade taşır. İşaret parmağıyla tehditkar konuşmak pek hoş bir davranış değildir. Bu durumda geri kalan parmaklar sizi işaret eder karşıya aktardığınızın üç katı size dönüyor demektir. Eğer bu hareket el ve yumrukla destekleniyorsa şiddet belirtisinin bir ifadesi olarak oluşur. İşaret parmağının yukarı kaldırılması okullarda öğrencilerin ders de söz isteme şeklidir. Genelde bu durum okul haricinde pek olmaz.

Başparmakla işaret parmağının birleşerek yuvarlak oluşturması ve diğer üç parmağın açık olarak yukarı göstermesi on numara olmuş gibi onay belirten bir işaret ifadesidir. Eğer diğer üç parmak aşağıda kalırsa ve içte olursa küfür anlamı taşır.

Orta parmağın yukarı ve diğer parmakların kapatılması her toplumda küfür ifade eder. Pek hoş değildir.

Ellerin yumruk yapılması öfke belirtir ancak bu şekilde havaya kaldırılması mutluluk belirten bir ifadedir. Ancak ellerin yumruk yapılarak masaya vurulması ya da karşıya gösterilmesi zarar verecek bir davranış ifadesi olarak ortaya çıkar. Bir anlamda gözdağı işaretidir.

Karşılıklı el sıkışmak; dostluğun, sevginin, memnuniyetin ve iletişim kurmanın en önemli davranış işaretidir. Bu temasla güven karşılıklı olarak kişilere geçer. Tokalaşma adı verilen bu davranış şekli; diyalog kurmak için atılan adımdır. Tokalaşmada sıklık ve özen kişiye verilen değer ve karşılıklı diyalogun çok olacağı anlamına gelir. El ucuyla tokalaşan kimse pek memnun görünmez. Bu tarz kişiler bazen titizlik hastalığı nedeniyle bunu yaparlar ya da sizin orada olduğunuza pek memnun olmama ifadesi taşıyor olabilmektedir. Genelde eller insan kişiliğinde bazı ayrıntıları ele veren davranış biçimi taşır. Bu şekilde karşıdaki kişiyi tanıma imkanı basit de olsa mümkün olur.