Yüz; insanı ele veren en önemli kısımdır. Bütün duygu, düşünce ve hareketler yüzde belirebilmektedir. Yüzdeki kaslarını oldukça fazla olması nedeniyle istem dışı dahi hareket edebilme imkanı bulunmaktadır. O nedenle kontrol etmek imkansızdır. Bir anda beyinden gelen emirle hemen kendini kasmaya ve mimik oluşmaya başlar. Yüzün mimiklerini saklamak imkansızdır; çünkü göz önünde olan yüzümüz her daim konuşmanın dışında dahi aklımızdan geçen ya da okuduğumuz bir yazı karşısında bile ifade oluşturabilir. Yüzü saklamanın zor olması ile her türlü ele verme ortaya çıkar. Yüzü ancak ellerle saklamak mümkündür ama bu durumda pek hoş karşılanmaz.

Samimiyet gülümse ile anlaşılır. Eğer içten bir gülümse taşıyorsanız bunu karşıdaki kişi mutlaka anlayacaktır. Öylesine bir gülüş samimiyetsizliğin ifadesi olarak yüzde sahteliğin algılanmasını açığa çıkaracaktır. Bıyık altından gülmek sahte, alaycı ve dalga içeren bir gülümseme biçimidir. Bu şekilde gülmek karşıdaki kişinin aşağılanması anlamına gelir ki; hiç hoş değildir.

Yüzdeki mimikleri saklamak oldukça zordur. Poker oyuncuları bu konuda oldukça yeteneklidir. Blöf yaptığında dahi karşıdan mimiklerini saklayarak kazanabilir. Bu çok soğukkanlı bir yapıya sahip olmayı da gerektiren bir durumdur. Ancak çoğu insan yüz ifadeleri ile kendini kolayca ele verir. Üzgün, neşeli, düşünceli ve sorun yaşayan bir kişi mimikleri ile bu ruh hallerini beli eder. Yüzün kızarması dahi bir anda utandığınızı ortaya dökebilir.

Önemli organlardan olan gözler en çok kullanılan mimik hareketlerini de içerir. Gözlerin yalan söylemediği şeklinde birçok şarkı ve deyim bulunur. Gözlerin kapanması halinde ortamda bulunan konu neyse ona olan ilginin düşmesi anlamına gelir. Uyumak üzere rehavet çökmesi ve konudan sıkıldığına dair bir işarettir. Bunun yanında gözleri açarak dinlemek konuya olan ilginin fazla olduğunu ve merakla konuşmaya dikkat kesilmeyi anlatır. Diyalog sağlarken göz teması ve gözlerin hafif açılarak dinlenmesi karşı taraftaki kişiye onu dinlediğinize dair mesaj verecektir. Ayrıca kafa hareketleriyle de sallayarak onay vermek onun sözlerini ciddiye aldığınızı ve önemsediğinizi belirtir. Bu durum sağlıklı bir iletişim kurmak için önemlidir. Aynı şekilde gözlerle de onaylama mümkün olabilmektedir. Bu sayede karşıdaki kişinin güvenini ve inancını kazanabilmek olasıdır. Beden dilinin o anki konuşmada sözden daha çok etkili olduğu bir gerçektir. Hem bu sayede sözün kesilmemiş olması da ayrı bir incelik katacaktır.

Gözlerin ani olarak çok açılması hayret edilen bir olay karşısında oluşan bir harekettir. Bu durumda gözler karşı tarafa içimizdekileri aktarır. Fal taşı gibi açılmak sözü bu duruma denilir. Aşırı hayret ve inanmanın zor olduğu bir anda ortaya çıkar. Ayrıca ağzında aynı anda açılması ile bu durum daha büyük yaşanmış demektir. Genelde ilginç bir konu anlatılırken ya da bir olay olduğunda bu tepki oluşur.

Konuşma anında gözleri kısarak dinlemek; anlatılan konu hakkında düşünülmesi gerektiği belirtilmektedir. Konuşulan konu hakkında düşünmek gerektiği ve ona göre bir fikir oluşturulacağı anlatılmaya çalışılmaktadır. Eğer karşınızdaki kişi gözlerini kısarak dinlemeyi sürdürüyorsa konuyu anlamadığını belirtiyordur. Bu durumda karşıdaki kişiye söz hakkı verilerek anlaması için fırsat verilmelidir.

Gözün birinin kapalı olarak konuyu dinleyen kişi; eksik bir şeyler var anlattığında hepsi bu mu der gibi bir anlam yükler. Yani bu sözler tatmin etmediği anlamına gelmektedir. Yani bu sözler doyurucu gelmedi, yeterli değil anlamında bir uyarı niteliğindedir.

Bir elle gözü aşağı çekerek pışık lafıyla özdeşleşen bu hareket; beni kandıramazsın sana inanmıyorum anlamına gelir. Genelde çocukların kullandığı mimiklerdendir. Yetişkinler bu hareketi pek kullanmaz. Eğer samimi ilişkiler varsa belki çocuksu da olsa yapılabilir bir harekettir. Bazen arkadaşlar arasında bir şaka yapıldığı ve inanmadıkları zaman yapılabilmektedir.

Gözbebeklerinin büyümesi yaşanan olumlu ve güzel bir olay karşısında büyüyebilir. Mutsuz olma ve olumsuz bir şey yaşama durumunda da küçülmektedir. Bu durumu kontrol etmek imkansızdır. Beynin verdiği emirle ortaya çıkan bir tepkidir. Gözlerin ele vermesi nedeniyle bir şey gizleyen kişiler göz temasından kaçınır. Genelde yalan söyleyen, bir şey gizleyen kişiler gözlerini sürekli kaçırır. Ayrıca samimiyetsiz ve kendini beğenmiş kişilerde pek göz teması kurmazlar.

Gözlerini yana kaydırarak yandan bakmak; kur yapma şeklinde yorumlanacak bir göz hareketidir. Bu sayede karşıdaki kişiye bir anlamda göz süzme edasıyla yaklaşılır. Genelde birbirini beğenen ve hoşlanan kişiler bir yerde otururken bu şekilde göz teması kurarak kur yaparlar. Bu durumda eğer karşılıklı beğeni söz konusuysa bu devam eder. Ancak pek hoşlanmadıysa birinin bakışları bertaraf etmesi gereklidir. Diğer beden hareketleri ile de karşılık vererek bu davranışa kişi kendini kapatabilir. Beden dili bu durumu konuşmadan anlatan en önemli işaret dilidir.

Göz teması kurmak iletişim ve sevgi için en gerekli yaklaşım biçimidir. Özellikle çocuklar için bu temas oldukça önemlidir. Çocuğunuzla ilgilenirken mutlaka göz teması kurmaya çalışmalısınız. Çocuklar bu şekilde sevgiyi ve ilgiyi daha sıcak bir şekilde alabilirler. Göz teması kurularak çocuklarla iletişim kurmak onların söylediklerinizi ve duygularınızı anlaması daha kolay olacaktır. Ayrıca daha etkili olmanız ve sorun yaşandığında etkili bir şekilde göz temasıyla konuşmanız onun yaptığı hatayı tekrar etmemesini sağlayacaktır. Çocuklar bu şekilde yaklaşımla değerli olduğunu ve onun da birey olarak dikkate alındığını anlayarak mutlu olacaktır. Duygular ve ilgi sadece söyleyerek belirtilmez; bazen bir bedensel temas bazen de göz teması ile daha fazla hissettirilebilmektedir. Özellikle işiniz varken çocuğunuz bir şey sorduğunda sırtınız ona dönük cevap verseniz dahi çocuk bunu ilgisizlik kabul edecek ve rahatsız olacaktır. O nedenle işinizi birkaç dakika bırakıp göz temasıyla sorusunu yanıtlamanız daha sağlıklı olacaktır.

Konuşma sırasında karşılıklı olarak birbirine bakarak konuşan kişiler genelde eşit olurlar ya da samimi bir ilişki bunu gerektirir. Ancak ast üst ilişkisinde genelde üstler; üstünlük bende mesajını vermek için karşıdaki kişiye bakmazlar. Bu genelde statülerde ortaya çıkan bir durumdur.

Karşıdaki kişiye gözlerini ayırmadan dik olarak bakmak kişinin özel alanını ihlal etmek demektir. Bu durum hem rahatsız edici hem de baskılayıcıdır. Bazen dik dik bakmak sinir olma anında da ortaya çıkabilir. Bunu karşıdaki kişi mutlaka anlayacaktır. Bir şey söylemeden dahi bakışlarımıza yapılan kötü bir şeye tepki gösterebiliriz.

Konuşma anında karşıdaki kişiye bakmayarak başka taraflara ilgi göstermek bu konuda yapılan kaba bir davranıştır. Bu karşıdaki kişiyi dikkate almadığını ve boşuna konuşuyorsun der gibi önemsiz bulduğunun ifadesidir. Bu durum pek hoş olmasa da bazen karşıdaki kişinin konuşmasının sıkması halinde başı başka yöne çevirmek karşıdakinin susmasını sağlayabilir.

Bir soru sorulduğunda kafayı başka yöne çevirmek ve bir müddet konuşmadan susarak bekleyerek cevap vermek, sorunun önemini azaltır ve kaynamasına yol açar. Ayrıca bu durumda sorunun gerçek önemi de kaybolarak anlamsızlaşacaktır. Dikkati dağıtan bir davranış olması tamamen konunun dışına taşmasına ve kişiye karşı dikkat vermeye yöneltecektir. Ayrıca sorulan soruya teşekkür ederek bunu senden bekliyordum demek de etkiyi tamamen azaltacaktır.

Kültürümüzde gözlerin çok etkili olduğu ve bu durumda nazar gibi negatif enerji ile sorun yarattığı dahi oldukça önem taşır. Kem göz denilen bu bakışlar; olumsuz bir enerji olan fesatlık, çekememezlik gibi bir takım içsel duyguların karşıdakine yansıyarak ona zarar vermesi sağlanır. Bu bir enerji akımıdır. Özellikle yeşil ve mavi gözlerin nazarı çok değer diye söylenir. Ancak; nazar konusu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek değil; sadece inanıştır.

Konuşurken bir kişiye bakmamak o kişinin yok sayılması anlamına gelir. Bu genelde topluluk içerisinde bazen konuşmak istenmeyen kişi yok saymak amacıyla yüzüne bakmamak onunla diyalog kurmak istenmediği ifadesi taşır. Bu davranışın çocuklara yapılması halinde çocuklar aşırı sinirlenir ve hırçınlaşarak tepki gösterirler. Bu davranış normalde yetişkinlerin de sinir olmasına etki eden; umursamaz tavır sergilenmesi hoş bir şey değildir tabi ki!

İlgisizlik göz temasından kaçınmayla başlayan ve sonrasında beden diliyle devamı gelen bir davranıştır. İlgisizlik insanın en çok sıkıldığı davranış biçimidir. Kimse bunu yaşamak istemez. Bu tarz davranışlara maruz kalmak artık bunu yapan kişiyle görüşmemek ilişkiyi kesmek anlamına gelir. Bu tarz davranışlar karşısında kişi bulunduğu yerden uzaklaşır.

Göz temasının kaçırılması bazen bilinmeyen bir soru karşısında ilgiyi başka yöne çevirerek bertaraf edilebilir. Başka yerlere bakan kişiler bu davranışları sergileyerek kendilerini bilmedikleri konusunda ele vermiş olurlar. Göz teması ilişkiler açısından önem taşıyan davranışlardır.