Beden Eğitimi öğretmeni atama sayısı: 2024 Beden Eğitimi öğretmenliği atama puanları

2024 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI

Beden Eğitimi öğretmenliği atama puanı diğer tüm branşlarda olduğu gibi 50 olarak belirlendi. Diğer 50 puanı ise mülakat oluşturacak.

2023 yılında Beden Eğitim öğretmenliğine 990 kişi atandı. Atama sonucunda MEB tarafından paylaşılan verilere göre; geçtiğimiz yıl sözlü sınav taban puanı 81; KPSS taban puanı ise 80,56 olarak gerçekleşti.