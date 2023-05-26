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Begonvil, Nyctaginaceae ailesine ait, genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yetişen, renkli ve çarpıcı çiçekleriyle bilinen bir bitki türüdür. Çok yıllı, çalı formunda bir bitki olan begonvil, ince ve tırmanıcı bir yapıya sahiptir. Genellikle duvarlara, tellere ya da başka destek noktalarına sarılarak varlığını devam ettirir. Begonviller sıcak iklimleri sever. Bu nedenle Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde begonvil kolaylıkla yetiştirilebilir. Pembe çiçekleriyle bilinen begonvil çiçeğinin sarı ya da turuncu renkte olanları da vardır. Bu yazımızda sizlere begonvil nasıl çoğaltılır, begonvil bakımı nasıl olmalıdır hakkında detaylı bir araştırma sunacağız.

Begonvil Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Pespembe renkleriyle begonvil birçok kişinin hayran kaldığı çiçeklerden biridir. Bu yüzden birçok kişinin aklına begonvil nasıl çoğaltılır sorusu gelmektedir. Canlı renkte çiçekleri ve parlak yapraklarıyla begonvil aslında yetiştirilmesi, çoğaltılması ve bakımı zor çiçeklerden biri değildir. Begonvil sıcak iklimleri seven bir çiçektir. Bu sebeple yetiştirilecek ortamın uygun sıcaklık ve nem koşullarında olması önemlidir. Begonvil çiçeği çoğaltılmasının iki yöntemi vardır. Bunlar çelik yöntemi ve odun çeliği yöntemidir. Diğer yandan tohumla çoğaltma da seçenekler arasındadır. Yalnız bu yöntem diğerlerinden daha uzun soluklu bir yöntemdir. Şimdi sırasıyla bu yöntemleri inceleyelim.

Begonvil Çoğaltma Yöntemleri

Begonvil nasıl çoğaltılabilir sorusu balkonlarında, bahçelerinde ya da evlerinde begonvil yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği konulardan biridir. Çok fazla bakım istemeyen buna karşın ilkbahardan sonbahara kadar açan çiçekleriyle begonvili isteyen herkes şimdi açıklayacağımız yöntemlerle kolaylıkla yetiştirebilecek. İşte begonvil çoğaltma yöntemleri:

Çelik yöntemi: Begonvil çoğaltmanın en yaygın yolu çelik yöntemidir. Bu yöntemde, bitkinin sağlıklı bir dalı kesilir ve suya veya toprağa dikilir. Dalın alt kısmındaki yapraklar çıkarılır ve alt kısım kök salana kadar suya batırılır. Kök saldıktan sonra dal toprağa dikilir.

Begonvil çoğaltmanın en yaygın yolu çelik yöntemidir. Bu yöntemde, bitkinin sağlıklı bir dalı kesilir ve suya veya toprağa dikilir. Dalın alt kısmındaki yapraklar çıkarılır ve alt kısım kök salana kadar suya batırılır. Kök saldıktan sonra dal toprağa dikilir. Odun çeliği yöntemi: Bu yöntemde diğer yöntemden farklı olarak daha kalın odunlaşmış begonvil dalı kesilir. Odunlaşan dallar kesildikten sonra, odunsu olan dal toprağa ekilir ve üzeri açık bırakılır. Bu şekilde yapılan yöntemle dikilen odunsu dal ilkbahar döneminde köklenecektir.

Bu yöntemde diğer yöntemden farklı olarak daha kalın odunlaşmış begonvil dalı kesilir. Odunlaşan dallar kesildikten sonra, odunsu olan dal toprağa ekilir ve üzeri açık bırakılır. Bu şekilde yapılan yöntemle dikilen odunsu dal ilkbahar döneminde köklenecektir. Tohumla çoğaltma: Begonvil çiğdemleri de tohumlarından yetiştirilebilir. Ancak, bu yöntem genellikle daha uzun sürer ve daha az başarı oranına sahiptir. Tohumlar, iyi drenajlı bir toprak karışımına ekilir ve tohum çimlenene kadar nemli tutulur.

Begonvil Çiçeği Bakımı

Begonvil sıcak iklimleri seven bir çiçek olduğu için Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde kolaylıkla yetiştirilebilir. Buna karşın soğuk ve kurak iklimlerde begonvil çiçeği yetiştirmek zorlaşacaktır. Sıcak iklim çiçeği begonvilin ihtiyaç duyduğu tipik birkaç anahtar unsur vardır:

Güneş Işığı: Begonviller bol güneş ışığı severler. Günde en az beş saat doğrudan güneş ışığı almalıdırlar.

Begonviller bol güneş ışığı severler. Günde en az beş saat doğrudan güneş ışığı almalıdırlar. Su: Begonviller aşırı sulamadan kaçınmayı severler. Toprağın yüzeyi kurudukça sulama yapılır. Yazları haftada 2 defa kış mevsiminde ise bir defa sulamak begonvil için yeterli olacaktır.

Begonviller aşırı sulamadan kaçınmayı severler. Toprağın yüzeyi kurudukça sulama yapılır. Yazları haftada 2 defa kış mevsiminde ise bir defa sulamak begonvil için yeterli olacaktır. Toprak: Begonviller iyi drenajlı toprağı severler. Toprak ayrıca hafif asidik olmalıdır. Toprak değişimi yapılacaksa ideal ay Mayıs ayıdır.

Begonviller iyi drenajlı toprağı severler. Toprak ayrıca hafif asidik olmalıdır. Toprak değişimi yapılacaksa ideal ay Mayıs ayıdır. Besin: Begonviller düzenli olarak beslenmelidir. Özellikle çiçeklenme döneminde, bitkinin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamak önemlidir.

Begonviller düzenli olarak beslenmelidir. Özellikle çiçeklenme döneminde, bitkinin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamak önemlidir. Budama: Begonviller, şeklini korumak ve bol çiçeklenme teşvik etmek için düzenli olarak budanmalıdır. Bu dönem kış mevsimi bitip ilkbahar mevsimini girildiğinde çiçeklenme döneminde yapılmalıdır. Budama her bitkide olduğu gibi begonvilde de önemlidir. Düzgün bir budamanın sağlıklı bir begonvil olduğu unutulmamalıdır.

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