Begüm Birgören, 1982 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Kırık Kanatlar isimli diziyle ünlenen güzel oyuncu en son Vurgun dizisinin başrolünde Asya karakterini canladırmıştır. Bir süredir birliktelik yaşadığı Mehmet Celil ile dünya evine girecek olan Birgören kimdir? İşte hakkında merak edilenler...
BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?
Begüm Birgören, 20 Eylül 1982 yılında Eskişehir'de doğdu. 13 yaşından beri tiyatro ile ilgilendiğini belirten Birgören, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin hafta sonu kurslarıyla oyunculuk hayatına başlamıştır. 1977 yılında Beşibiryerde adlı diziyle televizyon kariyerine başladı. Kırık Kanatlar dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle ünlenen Birgören, Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunudur. Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmaktadır.
Begüm Birgören, 2008 yılında ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu ile birliktelik yaşamaya başlamışlardır. Ancak 5 yıl süren ilişkileri 2013 yılında bitmiştir.
Begüm Birgören 2019 yılının başından beri beraber olduğu sevgilisi Mehmet Celil ile Haziran 2020'de nişanlandı. Çift düğün öncesi çekimini tamamladı.
DİZİLERİ
1997 Beşibiryerde
2003 Pilli Bebek
2003 Mavi Kolye
2004 Arapsaçı
2005 Seher Vakti
2006 Kırık Kanatlar
2007 Karayılan
2008 Mert ile Gert
2009-2011 Ömre Bedel
2012 Ağır Roman Yeni Dünya
2013-2014 Kaçak
2015 Bir Deniz Hikayesi
2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz
2019 Vurgun
SİNEMA FİLMLERİ
2005 Sen Ne Dilersen Genç
2008 Nokta
2008 Ali'nin Sekiz Günü
2011 Türkan
2013 Göl Zamanı
2014 Kendime İyi Bak
TİYATRO OYUNLARI
2012 Sonbaharı Beklerken
ÖDÜLLERİ
2013 Lions Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu Sonbaharı Beklerken - Sadri Alışık Tiyatrosu
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