Begüm Birgören, 1982 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Kırık Kanatlar isimli diziyle ünlenen güzel oyuncu en son Vurgun dizisinin başrolünde Asya karakterini canladırmıştır. Bir süredir birliktelik yaşadığı Mehmet Celil ile dünya evine girecek olan Birgören kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören, 20 Eylül 1982 yılında Eskişehir'de doğdu. 13 yaşından beri tiyatro ile ilgilendiğini belirten Birgören, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin hafta sonu kurslarıyla oyunculuk hayatına başlamıştır. 1977 yılında Beşibiryerde adlı diziyle televizyon kariyerine başladı. Kırık Kanatlar dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle ünlenen Birgören, Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunudur. Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmaktadır.

Begüm Birgören, 2008 yılında ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu ile birliktelik yaşamaya başlamışlardır. Ancak 5 yıl süren ilişkileri 2013 yılında bitmiştir.

Begüm Birgören 2019 yılının başından beri beraber olduğu sevgilisi Mehmet Celil ile Haziran 2020'de nişanlandı. Çift düğün öncesi çekimini tamamladı.

DİZİLERİ

1997 Beşibiryerde

2003 Pilli Bebek

2003 Mavi Kolye

2004 Arapsaçı

2005 Seher Vakti

2006 Kırık Kanatlar

2007 Karayılan

2008 Mert ile Gert

2009-2011 Ömre Bedel

2012 Ağır Roman Yeni Dünya

2013-2014 Kaçak

2015 Bir Deniz Hikayesi

2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz

2019 Vurgun

SİNEMA FİLMLERİ

2005 Sen Ne Dilersen Genç

2008 Nokta

2008 Ali'nin Sekiz Günü

2011 Türkan

2013 Göl Zamanı

2014 Kendime İyi Bak

TİYATRO OYUNLARI

2012 Sonbaharı Beklerken

ÖDÜLLERİ

2013 Lions Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu Sonbaharı Beklerken - Sadri Alışık Tiyatrosu