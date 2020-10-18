Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören kaç yaşındadır? Begüm Birgören

Ünlü oyuncu Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile evleniyor. Pek çok dizi ve filmde rol alan Begüm Birgören’in hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören nereli, kaç yaşında? Sorularını araştırmaya başladı.

Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören kaç yaşındadır? Begüm Birgören

Begüm Birgören, 1982 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Kırık Kanatlar isimli diziyle ünlenen güzel oyuncu en son Vurgun dizisinin başrolünde Asya karakterini canladırmıştır. Bir süredir birliktelik yaşadığı Mehmet Celil ile dünya evine girecek olan Birgören kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören, 20 Eylül 1982 yılında Eskişehir'de doğdu. 13 yaşından beri tiyatro ile ilgilendiğini belirten Birgören, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin hafta sonu kurslarıyla oyunculuk hayatına başlamıştır. 1977 yılında Beşibiryerde adlı diziyle televizyon kariyerine başladı. Kırık Kanatlar dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle ünlenen Birgören, Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunudur. Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmaktadır.

Begüm Birgören, 2008 yılında ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu ile birliktelik yaşamaya başlamışlardır. Ancak 5 yıl süren ilişkileri 2013 yılında bitmiştir.

Begüm Birgören 2019 yılının başından beri beraber olduğu sevgilisi Mehmet Celil ile Haziran 2020'de nişanlandı. Çift düğün öncesi çekimini tamamladı.

DİZİLERİ

1997 Beşibiryerde
2003 Pilli Bebek
2003 Mavi Kolye
2004 Arapsaçı
2005 Seher Vakti
2006 Kırık Kanatlar
2007 Karayılan
2008 Mert ile Gert
2009-2011 Ömre Bedel
2012 Ağır Roman Yeni Dünya
2013-2014 Kaçak
2015 Bir Deniz Hikayesi
2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz
2019 Vurgun

SİNEMA FİLMLERİ

2005 Sen Ne Dilersen Genç
2008 Nokta
2008 Ali'nin Sekiz Günü
2011 Türkan
2013 Göl Zamanı
2014 Kendime İyi Bak

TİYATRO OYUNLARI

2012 Sonbaharı Beklerken

ÖDÜLLERİ

2013 Lions Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu Sonbaharı Beklerken - Sadri Alışık Tiyatrosu

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında? İşte Defne Samyeli'nin hayatına dair merak edilen her şey...
BİYOGRAFİ Defne Samyeli kimdir?
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu kimdir? Deren Talu kaç yaşında? Deren Talu ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİDefne Samyeli'nin kızı Deren Talu kimdir?
Ara Güler kimdir? Ara Güler'in gerçek adı ne? Ara Güler nereli ve kaç yaşında? Ara Güler neden öldü?
BİYOGRAFİAra Güler kimdir?
Rahmi Koç kimdir? Rahmi Koç kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİRahmi Koç kimdir?
Markar Esayan kimdir? Hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Markar Esayan'ın biyografisi
BİYOGRAFİMarkar Esayan kimdir?
Rahmi Koç kimdir?
BİYOGRAFİRahmi Koç kimdir?
Markar Esayan kimdir?
BİYOGRAFİMarkar Esayan kimdir?
İlyas Salman kimdir? İlyas Salman kaç yaşında ve nerelidir?
BİYOGRAFİİlyas Salman kimdir?
Adalet Bakanlığı'na atanan Hasan Yılmaz kimdir? Hasan Yılmaz hangi görevdeydi?
BİYOGRAFİAdalet Bakanlığı'na atanan Hasan Yılmaz kimdir?
EDHO Hızır'ı Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca aslen nereli ve kaç yaşında?
BİYOGRAFİ Oktay Kaynarca kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X