Makaron'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Kütük, elini omzuna atarak poz veren eşine “Çek elini omzumdan. Ben senin arkadaşın mıyım, eşin miyim?” diye takıldı.

Erdil Yaşaroğlu bu sözlere “Sen benim hem arkadaşım, hem sevgilim, hem karımsın” karşılığını verdi.

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