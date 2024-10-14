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        Haberler Bilgi Gündem Belçika-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Belçika-Fransa maçı şifresiz mi?

        Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. B Grubu'nda yer alan Belçika ve Fransa, karşı karşıya gelecek. Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet elde ederken, bir maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Belçika ise topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takımın da eksik oyuncuları dikkat çekiyor. Maçın saati ve yayın bilgileri merak konusu oldu. İşte Belçika- Fransa maçı hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 18:49 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:49
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        Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Ligi 2. Grup maçında Belçika- Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırırken, her iki takımında önemli eksikleri bulunuyor. Peki, Belçika- Fransa maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

        2

        BELÇİKA- FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Belçika- Fransa maçı 14 Ekim Pazartesi (yarın) 21.45'te oynanacak.

        Zorlu mücadele EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        3

        BELÇİKA MUHTEMEL 11

        Casteels, Zebast, Faes, Theate, De Cuyper, Tielemans, Mangala, Doku, Ketelare, Trossard, Openda

        4

        FRANSA MUHTEMEL 11

        Maignan, Kounde, Konate, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Camavinga, Dembele, Olise, N'kunku, Kolo Muani

        5

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