Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. B Grubu'nda yer alan Belçika ve Fransa, karşı karşıya gelecek. Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet elde ederken, bir maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Belçika ise topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takımın da eksik oyuncuları dikkat çekiyor. Maçın saati ve yayın bilgileri merak konusu oldu. İşte Belçika- Fransa maçı hakkında ayrıntılar...
Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Ligi 2. Grup maçında Belçika- Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırırken, her iki takımında önemli eksikleri bulunuyor. Peki, Belçika- Fransa maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
BELÇİKA- FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Belçika- Fransa maçı 14 Ekim Pazartesi (yarın) 21.45'te oynanacak.
Zorlu mücadele EXXEN üzerinden yayınlanacak.
BELÇİKA MUHTEMEL 11
Casteels, Zebast, Faes, Theate, De Cuyper, Tielemans, Mangala, Doku, Ketelare, Trossard, Openda
FRANSA MUHTEMEL 11
Maignan, Kounde, Konate, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Camavinga, Dembele, Olise, N'kunku, Kolo Muani
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