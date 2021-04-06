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Sultanahmet saldırısı davasında yeni karar belli oldu

Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin kararın İstinaf Mahkemesi'nde bozulmasının ardından yeniden görülen davada mahkeme 4 tanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 328 yıl 4'er ay hapis cezası verdi

BELLİ OLDU! Son dakika haberi: Sultanahmet saldırısı davasında yeni karar belli oldu
Sultanahmet saldırısında yeni karar!
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DHA

Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016'da terör örgütü DEAŞ üyesi Nabil Fadlı tarafından gerçekleştirilen ve 12 Alman vatandaşının öldüğü, 16 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısında verilen kararın İstinaf Mahkemesi'nde bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada, 4 sanık oy birliğiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 328 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart günü görülen duruşmada, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş ve Ahmet El Hasan hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar, canlı bomba Nabil Fadlı'nin bombayı patlatması sonucu terör amaçlı ve tasarlayarak 12 kişiyi öldürme suçuna yardım ettikleri gerekçesiyle de 12 kez 16'şar yıl olmak üzere toplam 192'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 sanığa ayırca 16 kişiyi 'terör amaçlı ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan da 16 kez 8'er yıl olmak üzere 128'şer yıl ağır hapis cezası verildi.

TUTUKLULUKLARI DEVAM

"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan ayrı ayrı 8 yıl 4'er ay hapis ile 3'er bin TL para cezasına çarptırılmalarına da karar verilen sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

BİR SANIĞA 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Davanın sanıklarından Abdulrahman Faiz Rashid Rashid ise, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rashid hakkında daha önce verilen yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi.

3 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Rasheed Alabdalah Alagaan, Mohammed Beraa Taskeia ve Luay Taskıah hakkındaki dosyalar ayrıldı.

18 SANIĞA BERAAT

Davanın 18 sanığı hakkında da cezalandırılmalarını gerektirecek nitelikte kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

İLK KARAR 31 OCAK 208'DE VERİLMİŞTİ

Terör örgütü DEAŞ üyesi Nabil Fadlı tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından açılan 26 sanıklı davada, yargılamayı yapan mahkeme ilk kararını 31 Ocak 2018 tarihinde açıklamıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce incelenen istinaf başvurusunda, sanıklardan Atala El Hasan için avukat yokluğunda karar verilmesi ile Almanya ve Norveç'teki mağdurların duruşmadan haberdar edilmeden yokluklarında hüküm kurulmasını hukuka aykırı buldu. Sanıklar Atala El Hasan, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş hakkında ceza belirlenirken 3713 Sayılı Terör Mücadele Kanunu'nun 5. maddesine göre artırım yapılmaması, ayrıca sanıklara 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan hüküm kurulurken ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği şeklinde ihtarat yapılması gerektiği, ayrıca 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Nitelikli kasten öldürmek' suçlarından hüküm kurulurken tasarlayarak ve bombalama kullanmak suretiyle (82/1a-c) olması gerekirken, sadece tasarlayarak (82/1a) maddesinden hüküm kurulması gerekçeleriyle 24 Eylül 2018 tarihinde bozma kararı verildiği kaydedildi.

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