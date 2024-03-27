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        Haberler Dış Yazar Bengü kimdir, kaç yaşında? Bengü’nün hayatı ve biyografisi

        Bengü kimdir, kaç yaşında? Bengü’nün hayatı ve biyografisi

        Türk Pop müzik piyasasının tanınmış kadın sanatçılarından biri olan Bengü, günümüzde sıklıkla merak edilir. Sanatçının hayatı ve şarkıları, internet kullanıcılarının ve sosyal medyanın en fazla konuştuğu konular arasında yerini almıştır. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hamileliğini hesabından duyuran sanatçı Bengü araştırılıyor. Peki Bengü kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte sanatçının biyografisine ait detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:32
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        Bengü kimdir, kaç yaşında?
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        2018’de Selim Selimoğlu ile nikâh masasına oturan Bengü, bu evlilikten iki çocuk annesi olmuştur. Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına ve takipçilerine hayatını paylaşan Bengü, Türk Pop müzik dünyasında en çok dinlenen isimlerden biridir. Müzikle tanışma serüveni ilkokul çağına uzanan Bengü’nün biyografisinin detayları merak ediliyor. Peki Bengü nereli ve kaç yaşında? Cevabı için okumaya devam edin…

        BENGÜ KİMDİR?

        İnternet kullanıcılarının cevabını en çok araştırdığı soruların başında “Bengü kimdir?” sorusu geliyor. Türkçe Pop’un en fazla dinlenen kadın sanatçılarından biri olan Bengü, 2 Nisan 1979’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okuduktan sonra bu okuldan mezun olmuştur.

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        Ünlü sanatçının müzikle tanışması ise ilkokul yıllarında olmuştur. Bu dönemde İzmir Devlet Senfoni Orkestra’sı önderliğinde sahnelenen “Oliver Twist” isimli müzikâlde başrol olarak görev almıştır. Ardından İzmir Devlet Konservatuarı Genel Müdür Müfit Bayraşa’dan bir yıl boyunca şan dersleri görmüştür.

        BENGÜ NERELİ?

        Aklınızdan “Bengü nereli?” sorusu geçiyor olabilir. Sevilen sanatçı Bengü, 2 Nisan 1979’da İzmir’de doğmuştur. Yani Bengü İzmir’lidir. Eğitim hayatına burada başlayan Bengü’nün müzik ile ilk tanışması da İzmir’de olmuştur. Bengü, 2007 yılında piyasaya sürdüğü Taktik albümünün çıkış şarkısı olan “Korkma Kalbim” ile Müyap’tan dijital sertifika almıştır.

        Bengü’nün 2009’da yayınlanan İki Melek albümü “Altın Plak” kazanmayı başarmıştır. 2011 yılında 500.00 kişinin oy kullandığı Algida anketinde ise sanatçının en sevilen kadın sanatçı olarak seçildiği bilinir. Tüm bunlara ek Bengü, 2011 Google’da en fazla aranan şarkı ve sanatçı unvanına sahip olmuştur.

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        BENGÜ KAÇ YAŞINDA?

        Peki Bengü kaç yaşında? 2 Nisan 1979’da doğan Bengü’nün şu anki yaşı 45’tir. İlkokul döneminde müzik hayatını tanıyan Bengü, kariyeri süresince sayısız ödül almıştır. Kariyeri süresince birçok ödül kazanan Bengü, birçok yarışmanın da adayı olmuştur. Ayrıca Kral TV Müzik Ödülleri’nde çeşitli ödüllere aday gösterilmiştir. Bunlardan birini kazanan sanatçı, 2010 senesinde Balkan Müzik Ödülleri’nde “Balkanların En İyi Kadın Sanatçısı ve Balkanların En İyi Şarkısı” dallarında aday olarak gösterilmiştir.

        BENGÜ HAYATI

        Bengü hayatı ve biyografisi de hayranları tarafından yoğun olarak merak edilir. İzmir’de doğan sanatçı, 1998 yılında Müfit Bayşara’nın bestesiyle Show TV’nin organize ettiği bir yarışmada 2. olmuştur. Sonrasında Akademi İstanbul’a geçmiş ve burada müzik eğitimi görmüştür. Ardından üç yıl süreyle Kenan Doğulu’ya vokallik yapmıştır. Bengü, ayrıca 2007 yılında Show TV’de yayınlanan “Bak Kim Dans Ediyor” adlı yarışma programında birinci olmuştur.

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        Bengü’nün ilk albümü, Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde “Hoş Geldin” adıyla 2000 yılının temmuz ayında piyasaya sunulmuştur. Sonrasında 2. stüdyo albümü olan “Bağlasan Durmam” 2005’te çıkmıştır. Sanatçının bir sonraki albümü olan “Taktik” 2007’de yayınlanmıştır. Albümde yer alan “Korkma Kalbim” şarkısı, zirve bir dinlenmeye ulaşmış ve dijital sertifika kazanmıştır. Ayrıca bu albüm, o yılın en fazla satan albümleri arasına girmiştir.

        2000 yılından bu yana Bengü’nün birçok şarkısı hit olmuştur. Korkma Kalbim, Korkmadan Ağladım, Unut Beni, Gezegen, Ağla Kalbim, Sahici, Saygımdan, Hodri Meydan ve Saat 03.00 gibi şarkılarla hit olmuştur. Sanatçı, günümüze kadar 8 albüm, 6 single olmak üzere totalde 14 proje yayınlamıştır.

        BENGÜ DİSKOGRAFİSİ

        • 2000: Hoş Geldin
        • 2005: Bağlasan Durmam
        • 2007: Taktik
        • 2008: Gezegen
        • 2009: İki Melek
        • 2011: Dört Dörtlük
        • 2014: İkinci Hal
        • 2017: Altın Çağ

        Bengü turneleri ise aşağıdaki listededir;

        • 2011: Bengü Yaz Konserleri
        • 2012: Bengü Yaz Konserleri
        • 2014: İkinci Hal Albüm Konserleri

        Sanatçı ayrıca Radyo Bengü Türk’te “Ben Şarkı Söylersem” özelinde jingle görevi üstlenmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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