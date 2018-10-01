Beni Affet dizisi 1412. son bölümü ile Cuma günü ekranlara geldi. Beni Affette yine bu bölümde de heyecan doruktaydı.Yaşananlar üzerine şaşkına dönen Orhan, Asiye’den gerçekleri anlatmasını istedi. İşte Beni Affet'in yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

BENİ AFFET 1413. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Beni Affet'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Beni Affet'in 1413. yeni bölüm fragmanı...

BENİ AFFET 1412. BÖLÜM ÖZETİ

Güzel’le evlenmek isteyen Murat, karşısında duran Yaman’ı ikna etmeye çalışır. Yaman’ın verdiği cevaplar Murat’ın şaşırmasına neden olur. Feride ise Nazire ve Güzel’e Güneş ve Cüneyt’le ilgili öğrendiklerini söyler. Yaşananlar üzerine şaşkına dönen Orhan, Asiye’den gerçekleri anlatmasını ister. Nihal çaresizce Tuncay’dan bir haber beklerken Zafer’in adamı, Tuncay’ın peşinde düşer.

Kızları Ela’yı bulmak için çabalayan Sevgi ve Şahin, Sabri’nin gelmeyişi üzerine umutlarını kaybederler. Selva, Sabri’nin başına gelenlerle ilgili Müjgan’ı suçlar. Burs almak umuduyla Yılmaz’ın şirketine başvuran Müjgan, babasına yardım etmek için şirketten ayrılmak zorunda kalır. Müjgan’ın hiç haber vermeden ortadan kaybolmasına sinirlenen Yılmaz, onun sunum için getirdiklerini görünce şaşırtıcı bir karar verir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ