Benim Tatlı Yalanım 5. bölüm izlendi. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir beğeniyle izlenen Benim Tatlı Yalanım'da evlilik yolunda ilerleyen Nejat ile Suna'nın arasına yeni bir kriz giriyor. Heyecanın tavan yaptığı Benim Tatlı Yalanım son bölümünden detaylar haberimizde...

BENİM TATLI YALANIM 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 5. son bölümünün ardından 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şevket'in onay vermesinden sonra, Suna ve Nejat'ın ilişkisi artık bir dengeye oturmuştur. Her şey yolunda giderken Nejat, Yılın Genç İş İnsanı ödülüne aday gösterilir. Nejat için bu ödülü almak çok önemlidir. Suna, Nejat'ın eşi Aylin olarak ona bu ödülü kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu sırada Hande, Nejat ve Suna'nın oynadığı bu mutlu evlilik oyununun hiç de göründüğü gibi olmadığını fark eder.