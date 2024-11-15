Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi'nin etkinliklerine yönelik incelemeler hakkında konuştu.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Belediyelerin kamu idarelerinin denetimi söz konusu burada. Burada denetimden çekinmeye gerek yok. Eğer bir eksiğiniz kusurunuz varsa telaşlanırsınız. Yargıyla ilgili cümleler kurarken haddi aşmamak gerekiyor. Yargı kimseden talimat almaz."