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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyeleri ile Beykoz Belediyesi'nin etkinlikleri için başlatılan incelemeler hakkında konuştu. Bakan Tunç, "Yargı denetimi söz konusu. Eğer bir eksiğiniz kusurunuz varsa telaşlanırsınız. Telaşa gerek yok. Ayrıca yargıyla ilgili cümleler kurarken haddi aşmamak gerekiyor. Yargı kimseden talimat almaz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 11:43 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:12
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        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi'nin etkinliklerine yönelik incelemeler hakkında konuştu.

        Bakan Tunç yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Belediyelerin kamu idarelerinin denetimi söz konusu burada. Burada denetimden çekinmeye gerek yok. Eğer bir eksiğiniz kusurunuz varsa telaşlanırsınız. Yargıyla ilgili cümleler kurarken haddi aşmamak gerekiyor. Yargı kimseden talimat almaz."

        "Soruşturmaları yargı tacizi şeklinde değerlendirmek şuursuz bir harekettir. Yargı milletin yargısıdır, kimsenin arka bahçesi değildir. 25 bin hakim ve savcımıza hakaret ediliyor. Saçma sapan endekslerle de ülkemizi karalatmayız."

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