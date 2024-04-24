Benzersiz bağ: Yapışık ikizlerin dikkat çeken evliliği ve hayatı

YAPIŞIK İKİZ (SİYAM İKİZİ) NEDİR?

Yapışık ikizler, fiziksel olarak birbirine bağlı olarak doğan iki bebektir. Erken embriyonun kısmen ayrılarak iki birey oluşturduğu zaman oluşan bu durumda iki bebek gelişse de çoğunlukla göğüs, karın veya leğen kemiğinden fiziksel olarak birbirine bağlı kalırlar. Ayrıca yapışık ikizler birçok iç vücut organını paylaşabilirler.

Le Bonheur Çocuk Hastanesi tarafından sağlanan bu fotoğrafta başarılı bir şekilde ayrılan yapışık ikizlerin MR taramasını görülüyor. Kaynak: AP