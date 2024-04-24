Benzersiz bağ: Yapışık ikizlerin dikkat çeken evliliği ve hayatı
Yapışık ikiz olarak doğan Abby ile Brittany adlı kız kardeşlerin evliliği geçtiğimiz günlerde sosyal medyada oldukça ilgi çekti. Peki, bu kız kardeşler kimdir ve güncel hayatları nasıl ilerliyor? İşte, sizin için yapışık ikizlerin ilk ne zaman tanındığı, neler yaptıkları ve evlilikleri gibi detaylar...
Yapışık ikizler, tıbbın nadir ve en karmaşık fenomenlerinden biridir. Bu fenomene sahip olan insanlar ise hem tıbbi ilgi hem de toplumsal merak yüzünden üzerlerine ilgi çekebiliyor. Bu durumu yaşayan ikizlerden olan Abby ve Brittany adlı kız kardeşler ise sosyal medyada paylaştıkları evlilikleri yüzünden insanların yorumlarının hedefi oldu. İşte, ikizlerin hayatına dair bilgiler...
YAPIŞIK İKİZ (SİYAM İKİZİ) NEDİR?
Yapışık ikizler, fiziksel olarak birbirine bağlı olarak doğan iki bebektir. Erken embriyonun kısmen ayrılarak iki birey oluşturduğu zaman oluşan bu durumda iki bebek gelişse de çoğunlukla göğüs, karın veya leğen kemiğinden fiziksel olarak birbirine bağlı kalırlar. Ayrıca yapışık ikizler birçok iç vücut organını paylaşabilirler.
Le Bonheur Çocuk Hastanesi tarafından sağlanan bu fotoğrafta başarılı bir şekilde ayrılan yapışık ikizlerin MR taramasını görülüyor. Kaynak: AP
İLK NE ZAMAN TANINDILAR?
Yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel, 1996 yılında The Oprah Winfrey Show'da görüldüler ve buradan sonra ulusal düzeyde ilgi topladılar.
Bununla birlikte Hensel kardeşler, TLC gerçeklik dizisi Abby ve Brittany'de araba kullanmak, Avrupa seyahatleri gibi aktiviteler dahil olmak üzere günlük hayatlarını sergilediler. İlk sezonunun ardından sona ermesinin ardından Abby ve Brittany üniversite eğitimlerini tamamladılar.
AİLE KURMA HAKKINDA KONUŞMUŞLARDI
Dizinin 2012'deki bir bölümünde Brittany ''Tüm dünyanın nasıl gördüğümüzü, ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı bilmesine gerek yok.'' dedi. Bunun yanı sıra kız kardeşi ile aynı fikirde olan Abby ise şunları ekledi: Evet, bir gün anne olacağız ama henüz işlerin nasıl yürüyeceği hakkında konuşmak istemiyoruz.
İKİZLERDEN ABBY EVLENDİ
Bu konuşmadan 9 yıl sonra 2021 yılında ikizlerden Abby’nin evlenmesiyle sosyal medyada gündem haline geldiler. Kamu kayıtlarına göre Abby, 2021'de hemşire Josh Bowling ile evlilik yemini etti. Bununla birlikte kız kardeşler, düğünün fotoğraflarını sosyal medyada yayınladılar.
ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDILAR
Fotoğrafların ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra ikizler, Abby'nin evliliğiyle ilgili eleştirilere maruz kaldı ve ikizlerin sosyal medya hesabı olumsuz yorumlarla doldu.
ELEŞTİRİLERE CEVAPLARI NE OLDU?
Olumsuzluğu bastırmak amacıyla viral bir ses klibi kullanarak bu olumsuzlukla doğrudan yüzleşmeyi seçen ikizler çektikleri videoda şu cümleleri kullandılar: Bu video, tüm nefret edenlere bir mesajdır. Yaptıklarımızdan hoşlanmıyorsanız ve yaptığımız her şeyi izliyorsanız, hâlâ hayransınız demektir.
DURUMLARINDAN MEMNUNLAR
Ameliyatın bebeklerin hayatı için risk oluşturabileceğinden veya komplikasyonlara yol açabileceğinden korkan ikizlerin ebeveynleri Patty ve Mike, kızlarını ayırmamaya karar verdi.
İkizler bu durumları hakkında ebeveynlerinin onları ayırmamayı seçmesinden dolayı minnettar olduklarını aktardılar. Abby ise ayrılmayı asla dilemeyeceklerini çünkü şu anda yaptıkları hiçbir şeyi yapamayacaklarını düşündüğünü söyledi.
ŞU ANDA NE YAPIYORLAR?
Her iki kız kardeş de şu anda beşinci sınıf öğretmeni olarak çalışıyor. Bununla birlikte Abby’nin eşinin ve ikizlerin doğdukları yer Minnesota'da yaşadığı biliniyor.
Kaynak: Mayo Clinic, Bright Side
Fotoğraf kaynakları: YouTube, TikTok