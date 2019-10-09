Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

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Bakan Albayrak, açıklamasında "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun. Tek vatan tek devlet payidar olsun. Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun. Akif'in "Korkma" nidası bize didar olsun. Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun..." ifadelerini kullandı.



