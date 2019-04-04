Beren Saat: İnşallah kafamı toplarım

Kenan Doğulu ile evliliğinde yaşadıkları kriz nedeniyle günlerdir gündemden düşmeyen Beren Saat, sosyal medya hesabından takipçisine verdiği yanıtla şaşırttı. Takipçisi ünlü oyuncunun son paylaşımına, "Bunun da kafa iyice gitti, toparlar inşallah" yorumunu yaptı. Beren Saat ise takipçisinin yorumuna, "Hadi inşallah" yanıtı verdi