Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu'ya 40 yaş hediyesi

Kenan Doğulu, Instagram’daki takipçileriyle Story üzerinden “soru-cevap” oyunu oynadı. O oyun sırasında “Boş Sayfa” klibinde kullandığı otomobilin hikayesi de açığa çıktı. 44 yaşındaki sanatçı, o soruya “1972 model Oldsmobile Delta 88... Kendi arabamız bu arada. Beren’in bana 40 yaş hediyesiydi” diye yanıt verdi