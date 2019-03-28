Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması!

Giriş: 28.03.2019 - 07:32 | Güncelleme:  

Başrolünde Beren Saat’in yer aldığı Netflix’in ikinci Türk projesi olan Atiye’nin çekimleri başladı. Kenan Doğulu ile boşanacağı iddia edilen Beren Saat, önceki akşam yaklaşık 8 saat süren çekimler için Nişantaşı’nda görüntülendi

  • 1Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Beren Saat, yeni projesi Atiye'nin çekimleri için önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Gece biten set sonrası keyifli olduğu görülen Beren Saat, “4 gündür çalışıyoruz, çok güzel gidiyor” dedi.

  • 2Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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    Şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile 28 Mart’ta boşanacakları haberlerini soran muhabirlere Saat, “Öyle bir şey yok” diyerek boşanma iddialarını yalanladı.

  • 3Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 4Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 5Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 6Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 7Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 8Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 15Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 16Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 17Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 18Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 19Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 20Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 21Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 22Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 23Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 24Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 25Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 26Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 27Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 28Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 29Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 30Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 31Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 32Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 33Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 34Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 35Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 36Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 37Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 38Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 39Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 40Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 41Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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  • 42Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması! Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanıyor mu? - Magazin haberleri
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