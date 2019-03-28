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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Beren Saat, yeni projesi Atiye'nin çekimleri için önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Gece biten set sonrası keyifli olduğu görülen Beren Saat, “4 gündür çalışıyoruz, çok güzel gidiyor” dedi.