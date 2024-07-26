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        Haberler Gündem Beren Su'yu kurtarmaya çalışan itfaiyecinin elinde termos varmış - En Son Haberler

        Beren Su'yu kurtarmaya çalışan itfaiyecinin elinde termos varmış

        Ankara'da asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Beren Su soruşturmasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Beren Su, asansörden indiği sırada kendisini tutması gereken itfaiye görevlisinin elinde termos olduğu görüldü. Bu ana ilişkin fotoğraf, soruşturma dosyasına girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:32 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:00
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        Ankara'da asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili itfaiye personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Beren Su, asansörden indiği sırada kendisini tutması gereken itfaiye görevlisinin elinde termos olduğu ortaya çıktı. Bu ana ilişkin fotoğraf, soruşturma dosyasına girdi.

        HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Beren Su Bolat, salı günü Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı.

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        Beren Su'nun ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda itfaiye görevlileri hakkında Ankara Batı Başsavcılığı'nca 'Taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla' adli soruşturma, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından ise idari soruşturma başlatıldı.

        ELİNDE TERMOS OLDUĞU GÖRÜLDÜ

        Öte yandan Beren Su ile arkadaşının kurtarılma çalışması sırasında çekilen bir fotoğraf da soruşturma dosyasına girdi. Fotoğrafta Beren Su, iki kat arasında kalan asansörden arkası dönük bir şekilde indiği sırada, kendisini tutması gereken itfaiye personelinin bir elinde termos olduğu görüldü. Beren Su'nun, asansörden indiği sırada alttaki boşluğa düştüğü belirtildi.

        BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

        ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "23 Temmuz 2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana gelen asansörde mahsur kalma vakasında yapılan kurtarma çalışmaları esnasında meydana gelen üzücü kazada 13 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine; gerek savcılık makamınca gerekse Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili makamlarınca olaya müdahale eden personeller hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Devam eden hukuki süreçler ve açılan soruşturmalar neticesinde ilgili makamlarca üzücü olaydaki sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunun tespiti halinde ise tüm yasal işlemlerin hassasiyetle takip edileceğini ve uygulanacağını bildiririz" denildi.

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        #Beren Su Bolat
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