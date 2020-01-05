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Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, yaklaşık 6 ay önce evlendi. Çiftin bebekleri Kuzey, iki ay önce dünyaya geldi.

Ailesiyle mutlu anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Berfu Yenenler, bu kez oğlu Kuzey'e 'Anne' dedirtmeye çalıştığı anları takipçileriyle paylaştı. Çabasında başarılı olan Yenenler, o anları, "Haydi, ha gayret oğlum! Geliyor; anneeeee!" notuyla yayınladı.

Berfu Yenenler'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı. Eser Yenenler ise eşinin paylaşımına, "Bana 'baba' dedi gibi geldi" yorumunu yaptı.