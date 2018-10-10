Beril Dedeoğlu kimdir?

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na atanan isimlerden birisi oldu.Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanlarında birçok kitabı ve makalesi olan Beril Dedeoğlu, akademik kariyerinin yanında Star ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Avrupa Birliği Bakanı olarak, aynı zamanda Avrupa Birliği üyelik müzakerilerinde Türkiye'yi başmüzakereci olarak temsil etti. Peki, Beril Dedoğlu kimdir? Beril Dedeoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Beril Dedeoğlunun hayatına dair detaylar...

BERİL DEDEOĞLU KİMDİR?

Beril Dedeoğlu 9 Aralık 1961'de Ankara'da doğdu. Türk akademisyen, yazar ve siyasetçi. 22 Eylül 2015-24 Kasım 2015 tarihleri arasında, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak görev aldı. Dedeoğlu, önceki Bakan Ali Haydar Konca'nın istifa etmesinin ardından, Kasım 2015 erken genel seçimleri sonrası yeni bir hükûmet kurulana kadar görevde kaldı ve 24 Kasım 2015'te görevini Volkan Bozkır'a devretti. Ayrıca, geçici bakanlar kurulunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan ile birlikte iki kadın bakandan birisi oldu. Avrupa Birliği Bakanı olarak, aynı zamanda Avrupa Birliği üyelik müzakerilerinde Türkiye'yi başmüzakereci olarak temsil etti.

Dedeoğlu 1961 yılında Ankara'da doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1986'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. Agos, Yeni Şafak, Zaman ve Today's Zaman gazetelerinde çalıştı. Ayrıca Samanyolu TV ve TRT Haber televizyon kanallarında çeşitli haber programlarında yer aldı. Akademik kariyerinin yanı sıra, hâlen Star ve Daily Sabah gazetelerinde uluslararası ilişkiler alanında köşe yazarlığı yapmaktadır.

Akademik kariyerine Prof. Dr. Esat Çam'ın asistanı olarak, 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığına getirildi. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi'nde ders verdi. Hâlen İstanbul Aydın Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ders vermektedir. Ayrıca, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanlarında birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

6 Şubat 2012 tarihinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine atandı. 28 Şubat 2017 tarihinde, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un yerine Ege Üniversitesi Rektör Vekili olarak atanmıştır.

Çözüm sürecinin bir parçası olarak oluşturulan "âkil insanlar" panelinin üyesi sıfatıyla, 2013 yılının ilk yarısında İç Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda konferans ve ziyaret gerçekleştirdi.

22 Eylül 2015 tarihinde geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak atandı. 24 Kasım 2015'te görevini, 1 Kasım Genel seçimleri sonrası oluşturulan 64. Hûkümette AB Bakanlığına yeniden getirilen Volkan Bozkır'a devretti. Bakanlık görevinin ardından, 10 Aralık 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Altan Gümüş'ün kızı olan Hatice Beril Dedeoğlu, evli ve iki çocuk annesidir.

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