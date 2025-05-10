Berk Atan: Kötü bir kaza atlattık
Geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Berk Atan; "Kötü bir kaza atlattık ama Allah'a şükür ayaktayız" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 3 hafta önce Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaburgasında kırık tespit edilen Berk Atan, Kuruçeşme'de görüntülendi.
Berk Atan; "Dua eden, arayan soran herkesten Allah, bin kere razı olsun. Kötü bir kaza atlattık ama Allah’a şükür ayaktayız" dedi. Kaburgasındaki kırığın iyileşmediğini belirten oyuncu; "Kaburgada hâlâ kırık var. Kırıklar için kaburgaya yapılabilecek bir şey yok. Kendi kendine kaynamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Berk Atan, dizi setlerine de kısa süre içinde döneceğini belirterek; "Haftaya gidip çok fazla yorulmadan 2-3 bölüm arka arkaya çekip sezon finali yapacağız inşallah" şeklinde konuştu.