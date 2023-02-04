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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beslediği yüzlerce güvercinin her birini isimleriyle tanıyor

Ankara'da yaşayan İlhami Fidanboy, 34 yıldır güvercin besliyor. Yaklaşık 750 kuşunu koyduğu isimlerle tanıyan Fidanboy, güvercinlerin kaybolmaması için bileklerinde telefonunun kayıtlı olduğu söyledi

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AA
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor

    34 yıldır güvercin besleyen İlhami Fidanboy, evladı gibi gördüğü yaklaşık 750 kuşunu koyduğu isimlerle tanıyor.
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor

    AA'nın haberine göre Ankara Efsane Güvercin Sevenler Derneği'nin başkanlığını da yapan Fidanboy, Ulus'taki Saman Pazarı'nda uzun yıllar dikiş, nakış makinelerinin tamirini yaparken dedesiyle beraber başladığı güvercin besleme hobisini 34 yıldır sürdürüyor.
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor

    Fidanboy, derneğin terasında beslediği yaklaşık 750 güvercinin bileklerine telefonunun kayıtlı olduğu bilezik taktığını ve böylece kaybolduklarında bulunabildiğini aktardı.
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor

    Kuşlarına, 'pakize, şımarık, çılgınlar, atomlar, güneşin çocukları' gibi isimler koyan Fidanboy, beslediği güvercinleri isimleriyle tanıyor.

     
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor

    Beyaz güvercin gibi bazılarının çok değerli kuşlar olduğunu söyleyen Fidanboy, "Özellikle iki, üç tanesinin maddi değerden çok manevi değeri var. Ne kadar ücret verirlerse versinler o kuşlar evladım gibi" dedi.
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor

    TAKLACI KUŞUN KİTABINI YAZACAKLAR

    Fidanboy, büyük bir sevgiyle beslediği güvercinleriyle, çeşitli ülkelerde yayınlanan bazı belgesellere de konu olduğunu anlattı.
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor

    Avrupa'daki hayvan haklarıyla ilgilenen arkadaşlarıyla "taklacı kuş" olarak bilinen oyun kuşunun kitabını yazacaklarını dile getiren Fidanboy, "Dünya literatürüne gireceğiz, burada kelebek, posta güvercini gibi her türe ait cins kuşlar bulunacak" dedi.
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor

    Japonya'da, kanser hastalarına güvercin beslemenin ilaç gibi geldiğine ilişkin bir araştırma yapıldığına dikkat çeken Fidanboy, kuş beslemenin ruh sağlığına iyi geldiğine yönelik bilgilerin de olduğunu kaydetti.

     

     
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor

    Kuş beslemenin yaygınlaşan bir hobi olduğunu, çeşitli mesleklerden insanın kuş beslemeye başladığını söyleyen Fidanboy, "Güvercinlerle vakit geçirmenin terapi etkisi var. Aileler çocuklarını kuş sevgisinden mahrum etmemeli" dedi.
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor
  • 750'ye yakın güvercin besliyor... Her birini isimleriyle tanıyor

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