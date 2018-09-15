SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Umut Ali Özmen dönüyor
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Beştepe, Umut Ali için devreye girdi, geliyor

Kars’ta hayvan otlatırken Ermeni sınırını geçtiği için tutuklanan Umut Ali Özmen’in ailesine müjde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ermenistan Başbakanı’nı aradığı ve Umut Ali’nin serbest bırakılacağı öğrenildi

15.09.2018 - 07:40 | Güncelleme: Genel

Karslı 16 yaşındaki Umut Ali Özmen’in sınır ihlali nedeniyle 45 gündür Ermenistan’da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan harekete geçti. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayarak Umut Ali’nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan’ın bu talebine olumlu yanıt verdi. Umut Ali’nin pazartesi veya salı günü Türkiye’ye geleceği ifade ediliyor.

"ÇOCUĞUM, PAZARTESİ YA DA SALI GÜNÜ GELECEK"

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Umut Ali’nin Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükduran Köyü’nde yaşayan Özmen Ailesi 45 gün sonra sevinçli bir haber aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, köy muhtarı Haydar Bulut’u arayarak Umut Ali’nin babası Mustafa Özmen’le görüştü. Baba Mustafa Özmen, Uçum’un kendisine telefonda söylediklerini Hürriyet’e şu sözlerle anlattı: “Cumhurbaşkanımız haber üzerine Ermenistan Başbakanı’nı aramış. ‘Bu çocuğu iade edin’ demiş. O da kendi Dışişleri Bakanlığı’nı arayarak bilgi istemiş. Sonra da Cumhurbaşkanımızı geri arayarak olumlu yanıt vermiş. Sayın Uçum bana çocuğumun pazartesi veya salı gününe kadar Türkiye’de olacağını söyledi. Çok sevinçliyiz. Çocuğumu bekliyorum.”

"BUGÜN UMUT ALİ İLE GÖRÜŞÜLECEK"

Bu arada Umut Ali’nin kurtulması için eski milletvekili Ufuk Uras da Erivan yönetimine yakın isimleri devreye soktu. Uras, Türk-Ermeni ilişkisinin normalleştirilmesi için çalışma yürüten Dönüş Vakfı Başkanı Aragats Akhoyan ile görüştüğünü belirtti. Akhoyan’ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile arkadaş olduğunu kaydeden Uras, Akhoyan’ın bugün cezaevine giderek Umut Ali ile görüşeceğini de söyledi.

AĞABEYİ İÇİN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Umut Ali Özmen’in bir an önce dönmesini bekleyen anne Altınay Özmen, “Ben çocuğumu istiyorum. İki aydır psikolojisi bozulmuş, çocuğum şiddet görüyor. Hücreye atmışlar. Dillerini bilmiyor. Ben evladımı istiyorum” dedi. Ermenistan’da hapiste olan ağabeyini çok özlediğini belirten 8 yaşındaki Bengü Nisa Özmen de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Tayyip dede abimi kurtar” diye seslenerek ağladı. Aile daha sonra müjdeli haberi aldı. (İHA)

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X