Karslı 16 yaşındaki Umut Ali Özmen’in sınır ihlali nedeniyle 45 gündür Ermenistan’da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan harekete geçti. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayarak Umut Ali’nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan’ın bu talebine olumlu yanıt verdi. Umut Ali’nin pazartesi veya salı günü Türkiye’ye geleceği ifade ediliyor.

"ÇOCUĞUM, PAZARTESİ YA DA SALI GÜNÜ GELECEK"

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Umut Ali’nin Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükduran Köyü’nde yaşayan Özmen Ailesi 45 gün sonra sevinçli bir haber aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, köy muhtarı Haydar Bulut’u arayarak Umut Ali’nin babası Mustafa Özmen’le görüştü. Baba Mustafa Özmen, Uçum’un kendisine telefonda söylediklerini Hürriyet’e şu sözlerle anlattı: “Cumhurbaşkanımız haber üzerine Ermenistan Başbakanı’nı aramış. ‘Bu çocuğu iade edin’ demiş. O da kendi Dışişleri Bakanlığı’nı arayarak bilgi istemiş. Sonra da Cumhurbaşkanımızı geri arayarak olumlu yanıt vermiş. Sayın Uçum bana çocuğumun pazartesi veya salı gününe kadar Türkiye’de olacağını söyledi. Çok sevinçliyiz. Çocuğumu bekliyorum.”

"BUGÜN UMUT ALİ İLE GÖRÜŞÜLECEK"

Bu arada Umut Ali’nin kurtulması için eski milletvekili Ufuk Uras da Erivan yönetimine yakın isimleri devreye soktu. Uras, Türk-Ermeni ilişkisinin normalleştirilmesi için çalışma yürüten Dönüş Vakfı Başkanı Aragats Akhoyan ile görüştüğünü belirtti. Akhoyan’ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile arkadaş olduğunu kaydeden Uras, Akhoyan’ın bugün cezaevine giderek Umut Ali ile görüşeceğini de söyledi.

AĞABEYİ İÇİN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Umut Ali Özmen’in bir an önce dönmesini bekleyen anne Altınay Özmen, “Ben çocuğumu istiyorum. İki aydır psikolojisi bozulmuş, çocuğum şiddet görüyor. Hücreye atmışlar. Dillerini bilmiyor. Ben evladımı istiyorum” dedi. Ermenistan’da hapiste olan ağabeyini çok özlediğini belirten 8 yaşındaki Bengü Nisa Özmen de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Tayyip dede abimi kurtar” diye seslenerek ağladı. Aile daha sonra müjdeli haberi aldı. (İHA)

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