Suriyelilerin beton bloklara merdiven dayayarak sınırı geçtiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunun üzerine Hatay Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Hatay ve ülke sınırlarının güvenliğini sağlanmak için sınırda Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır gerisinde ise emniyet ve jandarma birimlerinin gerekli tüm tedbirlerin alındığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan tedbirler ile 01 Ocak-03 Eylül 2018 tarihleri arasında güvelik birimlerimiz tarafından ilimiz sınırlarında 188.772 şahsın illegal giriş teşebbüsü engellenmiştir. Söz konusu görüntüler ile ilgili yapılan incelemede; olayın 02 Eylül 2018 günü saat 14.25´te 6´ncı Hd. Bl. K.lığı sorumluluk sahasında yaşandığı, bazı şahısların telleri keserek illegal geçiş yapmaya çalıştığı belirlenmiş, görevli hudut personeli tarafından önce düdükle, daha sonra 6-7 el havaya ateş edilerek engelleme yapıldığı ve şahısların merdivene geri çıkarak Suriye tarafına kaçtıkları belirlenmiştir. Aynı bölgede 02-03 Eylül 2018 tarihlerinde görevli askeri personel tarafından; 254 şahıs yakalanmış ve 160 şahıs engellenmiştir. Söz konusu görüntülerin İdlib olayları ile bir ilgisinin olmadığı anlaşılmış olup, konu ile ilgili olarak Komutanlıkça idari tahkikat başlatılmıştır."

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