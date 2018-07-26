Betül Demir, Ömer Özen adlı bir hayranının kendisini ilham alarak kitap yazdığını açıkladı. Adına kitap yazılmasının kendisini onore ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Arkadaşımız 'Reklam Arası' adında bir kitap yazmış. Kitapta bana da yer vermiş. Kitaplara konu olmak, yazara ilham vermek inanılmaz güzel bir duyguymuş. Hayatım boyunca aldığım en anlamlı hediye bu oldu. Bana şarkı ithaf edilmesindense kitap ithaf edilmesini tercih ederim" diyerek mutluluğunu ifade etti.

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