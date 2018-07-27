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Betül Demir, "Yıldız, çok büyük yorumcu. Onu çok seviyorum. Şarkılarıyla hepimizin hayatında büyük yer kaplamış biri. Başka bir şey o ya! Normal de tatile gidiyordum ama Yıldız'ı izleyip gitme kararı aldım. Bir gün sonra gideceğim" şeklinde konuştu.