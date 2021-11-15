"Beyaz bez ayakkabı nasıl temizlenir?" sorusu hepimizin bir defa da olsa internette araştırdığı sorulardan biri olmuştur. Beyaz bez ayakkabıların temiz ve bakımlı görünmesi için birkaç püf noktasını bilmek yaz aylarınızın kurtarıcısı olabilir...

BEYAZ BEZ AYAKKABILAR NASIL TEMİZLENİR?

BAĞCIKLARIN TEMİZLİĞİ

Beyaz bez ayakkabılarınızı tamamen temizlemeyi kolaylaştırmak ve beyaz kanvası olabildiğince açığa çıkarmak için bağcıkları çıkarmalısınız.

Ayakkabının bağcıklarını sabunlu ılık su ile temizleyebilirsiniz. Bir kabın içine sıcak su, sabun veya cif döküp bağcıkları içinde çitileyin. Yeni bir bağcık kadar olmasa da renklerinin beyazlayacağını göreceksiniz. Ancak istediğiniz kadar beyaz görünmezlerse bağcıkları yenileriyle değiştirebilirsiniz.

AYAKKABILARI SOĞUK SU İLE ISLATIN

Ayakkabıları akan suyun altında ıslatın ancak lekelerin yerleşmesine ya da renklerin suda akarak beyaz kanvası daha da kirletmesine engel olmak istiyorsanız ayakkabıları ıslatırken ılık değil soğuk su kullanmalısınız.

BEYAZ BEZ AYAKKABI TEMİZLİĞİNDE KARBONET SİRKE FORMÜLÜ

Bir miktar toz karbonat ve sirkeyi bir kabın içinde karıştırın. Köpüklü, cıvık bir macun elde edene kadar karıştırmayı sürdürün. Kullandığınız kabın ya da karışığın metal olmamasına dikkat edin. Metal, sirkeye negatif reaksiyon gösterebilir.

Kullandığınız sirke beyaz sirke olmalı. Kırmızı üzüm sirkesi leke bırakabilir.

Elde ettiğin karbonat sirke macununu bez ayakkabıların üzerine bir fırça yardımıyla sür ve fırçala. Fırçalamak için temiz bir diş fırçası kullanılabilir.

Fırçalama işlemi bitince ayakkabıları soğuk suyun altında tekrar durulayın.