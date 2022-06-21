Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyaz geyiklerin kahverengi yavrusuna Mucize adı verildi

Yayla turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası'ndaki bir işletmeci tarafından sahiplenilen albino (beyaz renkli) geyik ailesinin kahverengi tonlarında yavrusu oldu

ABONE OL
AA
  • Beyaz geyiklerin kahverengi yavrusuna Mucize adı verildi

    Kahramanmaraş kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan, endemik bitkilere ve çeşitli canlılara ev sahipliği yapan Başkonuş Yaylası'nda turizm işletmeciliği yapan Serhan Erdoğanyılmaz, yaklaşık 2 yıl önce özel izin aldıktan sonra ikisi dişi 3 geyik temin etti. Kurduğu özel alanda bu hayvanları besleyen Erdoğanyılmaz, vücuttaki bir pigmentin eksikliğine bağlı olarak beyaz renkte dünyaya gelen ve albino özellikleri nedeniyle güneşe çok fazla çıkamayan bu geyikler için gölgelikli ayrı bir alan hazırladı.
  • Beyaz geyiklerin kahverengi yavrusuna Mucize adı verildi

    Geyik çiftinden yaklaşık 10 gün önce yavru alan Erdoğanyılmaz, anne ve babasının aksine kahverengi tonlarına sahip olan bebek geyiğe Mucize adını verdi. Mucize ve ailesi, yaylaya gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu. Erdoğanyılmaz, yaptıkları araştırmaya göre albino bir geyikten renkli bir doğum genellikle gerçekleşmediğini ifade etti. Bazı veterinerlerle görüştüklerini ve onların da bu duruma şaşırdıklarını, yavrunun sağlığının ise yerinde olduğunu anlatan Erdoğanyılmaz, şöyle konuştu:
  • Beyaz geyiklerin kahverengi yavrusuna Mucize adı verildi

    "Bütün albino canlılar beyaz olur. Renkli doğum olması normalde pek görülmez. Şimdi onun tekrardan albinoya dönüp dönememesini izliyor olacağız fakat uzmanlar yüksek ihtimal renkli devam edeceğini söylüyorlar. Bunu da bütün misafirlerle izlemeye devam edeceğiz. Burada bir mucize gerçekleşti. Doğan geyiğimiz renkli. Biz de bu mucizeyi, tüm misafirlerimize bu sene ülkemize, şehrimize hayır ve bereket nasip etsin diye algıladık."
  • Beyaz geyiklerin kahverengi yavrusuna Mucize adı verildi

    Erdoğanyılmaz, Mucize'nin sürekli olarak veteriner kontrolüne tabi tutulduğunu belirterek, "Mucize hala annesini emiyor. Mucize'yi burada güneş olmadığı ve sakin zamanlarda dışarı çıkartıyoruz. Fiziksel egzersizlerini yaptırıyoruz. Onun şu an en büyük ihtiyacı olan tek şey sevgi. Anne ve babası yanında. Onun ve ailesinin sağlıklarına ve beslenmesine dikkat ediyor olmamız, onun için en büyük mutluluk kaynağı" diye konuştu.
  • Beyaz geyiklerin kahverengi yavrusuna Mucize adı verildi

    "GENLERDEN KAYNAKLANAN DURUM"

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Başkanı Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Özköse de albino hayvanlardan nadiren bile olsa farklı renklerde yavruların olabileceğini, bu durumun da anne veya babanın genlerinden kaynaklanan bir durum olduğunu söyledi.
  • Beyaz geyiklerin kahverengi yavrusuna Mucize adı verildi

    Özköse, albinizmin genetik bir farklılık olduğuna dikkati çekerek, "Hayvanların deri ve kürklerinde renk oluşumuyla ilgili olan melanin üretim yeteneğinin olmamasından veya oldukça kısıtlı olmasından kaynaklanan bir genetik farklılık durumudur albinizm. Bu yavruda gösteriyor ki anne ve babadan almış olduğu genetik yapı hücrelerinin melanin üretimine başladığı ve dolayısıyla normal kürk renklerine dönüş yaptığını göstermektedir" diye konuştu.
  • Beyaz geyiklerin kahverengi yavrusuna Mucize adı verildi

    ZİYARETÇİLER DE ÇOK SEVİYOR

    Eşi ve çocuklarıyla yaylaya gelen tatilcilerden Ebru Eldeğirmen ise Mucize'nin çok tatlı ve sevimli bir yavru olduğunu söyledi. Eşine az rastlanan albino geyikler ve yavrusuyla vakit geçirmenin keyifli olduğunu anlatan Eldeğirmen, "Bu güzelliği burada görmek muhteşem. Güzel bir vakit geçiriyoruz. Çok tatlı ve çok şirin ve sevimli. Nadir görülen bir türü herkesin gelip görmesini öneririm" diye konuştu.
  • Beyaz geyiklerin kahverengi yavrusuna Mucize adı verildi

    Ertan Eldeğirmen de yavrunun sevimli halleriyle dikkat çektiğini belirterek, "Yavru harika ve güzel. Anneleri beyaz ama kendisi kahverengi, ismi gibi mucize" dedi. Mucize'yi ziyaret eden çocuklardan Tuana Akçakale ise ailesiyle beraber piknik yapmak için yaylaya geldiklerini, ilk defa burada geyik gördüğünü ve yavruyu herkesin gelip görmesi gerektiğini dile getirdi.​​
  • Beyaz geyiklerin kahverengi yavrusuna Mucize adı verildi

    ALBİNİZM

    Albinizm, canlılara renk veren melanin pigmentinin üretimini kısmen veya tamamen engelleyen genetik değişimlerin sonucu ortaya çıkıyor. Kalıtsal bir durum olan albinizm ile doğan canlılar, genellikle beyaz deri, saçlar, kaşlar ve kirpiklere sahip oluyor. Bu rahatsızlığın görüldüğü insanlara ve hayvanlara halk arasında albino da deniliyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.